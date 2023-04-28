Осторожно, (железнодорожный!) модерн: пять вокзалов в окрестностях Петербурга, которые стоит увидеть

Планы на выходные: изучаем феномен дачной жизни петербуржцев XX века! Едем исследовать комплекс вокзалов бывшей Финляндской железной дороги: метлахская плитка, изразцы с орнаментом «павлиний глаз», деревянные резные арки. «Собака.ru» попросила рассказать искусствоведа, гида образовательной компании «Петербург глазами инженера» Александру Дадацкую о самых интересных модерновых вокзалах пригородов.
Станция Парголово
Яркий образец финского национального романтизма построен в 1906 году по проекту Бруно Гранхольма. С 1892 года Бруно был архитектором Главного управления железных дорог Финляндии. Вокзал похож на старинный североевропейский замок. Финны не имели собственной традиции в каменном зодчестве, поэтому в поисках исторических образцов часто обращались к шведским прототипам.
Внутри здания уцелели две печи, украшенные глазурованными изразцами с типичным для модерна орнаментом «павлиний глаз». Устройства изготовлены на заводе «Або» в Финляндии по чертежам дизайнера немецкой фабрики Карла Майера. Местные жители говорят, что в послевоенное время печи еще работали.
Сохранились подшивные кессонированные потолки из натурального дерева, метлахская плитка в пассажирском зале вокзала и навес на чугунных колонах с фермовыми конструкциями. На заднем фасаде под зонтиком над крыльцом уцелело небольшое колесо — часть механизма для подъема фонаря.
Стилизованный вокзал-замок сегодня потерял часть очарования: аутентичную фактуру, текстуру и цвет отделочных материалов. Красную черепицу куполов заменили кровельным железом.
Станция Левашово
Модерновое каменное здание построено в 1908 году по проекту Бруно Гранхольма. Материал и цвет в проекте послужили чуть ли не единственными элементами декора (все по канонам финского национального романтизма!). Фасад был отделан белым силикатным кирпичом, а декоративные детали, например, перемычки между верхними и нижними окнами — красным клинкерным. Сегодня их окрасили в типичный для инфраструктуры РЖД серый цвет.
В зале ожидания уцелели две одинаковые (подлинно зеленые!) изразцовые печи, закрашенные желтой масляной краской. Их изготовили на финском предприятии «Або» по проектам архитекторов Кауно Каллио и Вернера Фон Эссена. В Петербурге такие были очень популярны. Одна из них в неизменном виде есть в доходном доме Захаровых на Клинском проспекте.
За вокзалом расположено модерновое деревянное строение. Это предполагаемый дом начальника станции Левашово. Есть версия, что авторство проекта принадлежит архитектору Бруно Гранхольму.
Cтанция Ланская
Образец лаконичного функционального модерна построен в 1910 году по проекту Бруно Гранхольма вместе с высокой железнодорожной насыпью от Финляндского вокзала до станции Кушелевка. Экстерьер здания — квинтэссенция модерна: кажущаяся беспорядочность в расположении окон, смещение центрального входа от главной оси, несимметричные цветовые контрасты.
Неудобство вокзала на Ланской — месторасположение. Главный фасад от Сердобольской улицы отделен небольшой площадью, а фасад со стороны путей кажется усеченным из-за высокой железнодорожной насыпи. Опоры этого землянного возвышения возведены Восточно-Финляндским гранитным обществом. Оно участвовало в строительстве набережной Петра Великого, отделке фасадов зданий товарищества «Братья Елисеевы», Азовско-Донского банка, Русского Географического Общества, Буддийского храма.
Чтобы попасть к поездам, нужно преодолеть крутую лестницу. По одному из проектов Гранхольма из здания на платформы можно было попасть с помощью лифта внутри насыпи, но это решение не реализовали.
Станция Удельная
С XVIII века территория в районе железнодорожной станции Удельная принадлежала императорской фамилии и была в ведении Министерства императорского двора и уделов. За земли в Министерстве отвечало Удельное ведомство. Строить каменное здание станции начали в 1912 году, но из-за конфликта с госучреждением работы задержали до 1915 года. Он стал последним вокзалом архитектора Бруно Гранхольма для Финляндской железной дороги.
Здание станции стало примером разнообразия архитектурных направлений начала XX века: мотивы барокко, намек на крепостное зодчество и классическая строгость. Над главным входом сохранился аутентичный железобетонный навес. Внутри зала есть три круглые каннелированные колонны, метлахская плитка и деревянные рамы с исторической расстекловкой. Изначально Гранхольм оформил постройку серой и белой разнофактурной штукатуркой, но сегодня отделка не уцелела.
Станция Дибуны
Деревянный вокзал начала XX века построен в 1904 году по типовому проекту Бруно Гранхольма. Это единственное деревянное здание, уцелевшее на линии Петербург — Рийхимяки. По нему можно судить, как были устроены станционные постройки Финляндской железной дороги конца XIX века. На первом этаже располагались пассажирские залы, дамская комната, буфет и телеграф. Второй этаж обычно занимали жилые комнаты служащих станции. Экстерьер довольно простой: деревянные здания были украшены резьбой и покрашены масляной краской.
В 1915 году деревянное здание вокзала хотели снести и возвести новое каменное. Проект не успели реализовать из-за Первой мировой войны. Сегодня постройка сохранила исторический облик, включая резную тройную арку перед крыльцом и скромные орнаменты на ней. Зайти внутрь нельзя, объект аварийный.
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