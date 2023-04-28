Осторожно, (железнодорожный!) модерн: пять вокзалов в окрестностях Петербурга, которые стоит увидеть

Яркий образец финского национального романтизма построен в 1906 году по проекту Бруно Гранхольма. С 1892 года Бруно был архитектором Главного управления железных дорог Финляндии. Вокзал похож на старинный североевропейский замок. Финны не имели собственной традиции в каменном зодчестве, поэтому в поисках исторических образцов часто обращались к шведским прототипам.

Внутри здания уцелели две печи, украшенные глазурованными изразцами с типичным для модерна орнаментом «павлиний глаз». Устройства изготовлены на заводе «Або» в Финляндии по чертежам дизайнера немецкой фабрики Карла Майера. Местные жители говорят, что в послевоенное время печи еще работали.

Сохранились подшивные кессонированные потолки из натурального дерева, метлахская плитка в пассажирском зале вокзала и навес на чугунных колонах с фермовыми конструкциями. На заднем фасаде под зонтиком над крыльцом уцелело небольшое колесо — часть механизма для подъема фонаря.

Стилизованный вокзал-замок сегодня потерял часть очарования: аутентичную фактуру, текстуру и цвет отделочных материалов. Красную черепицу куполов заменили кровельным железом.

Станция Левашово