Реставрации

Здание Подьяческой трамвайной подстанции отреставрируют за 154 млн рублей

«Горэлектротранс» разместил на сайте госзакупок конкурс на реставрацию здания Подьяческой трансформаторной подстанции городского трамвая, расположенного по адресу: Большая Подьяческая улица, 27. Объект имеет статус памятника архитектуры.

Фото: citywalls.ru

Начальная стоимость контракта на проведение реставрационных работ составляет 154 063 849 рублей. Согласно техническому заданию, планируется восстановление кирпичной кладки, лепного декора и гранитного цоколя, а также воссоздание фасадной штукатурки, кованых кронштейнов и декоративных элементов решёток, дверных полотен и ставней.

Работы затронут и внутренние помещения Подьяческой трамвайной подстанции. В план входит реставрация полов с метлахской плиткой в тамбуре, коридоре, машинном зале и на лестничной клетке. Деревянные двери будут восстановлены отдельно в мастерской.

Завершить реставрацию подрядчик должен к 30 апреля 2027 года. Определение исполнителя контракта «Горэлектротранс» планирует на 24 октября.

Подьяческая трансформаторная подстанция городского трамвая, выполненная в стиле модерн, была построена в 1906–1907 годах по проекту архитектора Алексея Зазерского. Это одно из первых подобных сооружений в Петербурге: к началу Великой Отечественной войны в городе работало 21 предприятие такого типа. С 2016 года здание включено в реестр объектов культурного наследия регионального значения.

