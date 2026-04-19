На станции метро «Парк Победы» приступили к демонтажным работам

Согласно новым планам, над эскалаторами разместят панно с изображением Нарвских ворот. Для облицовки станции планируется использовать розовый гранит, кремовый известняк и медь.

Напомним, в начале марта стало известно, что станцию могут не открыть в запланированный 2027 год из-за доработки проекта. Корректировка проектной документации должна завершиться до 4 сентября 2026 года.

До 16 октября планируется ее согласование, затем потребуется положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы и одобрение профильного комитета по охране памятников — до 15 декабря 2026 года. Полное рассмотрение и согласование документации намечено на апрель 2027 года.

По действующему контракту завершить реконструкцию станции планируется в августе 2027 года. Таким образом, корректировка проекта может сдвинуть сроки открытия как минимум на год. На информационном щите указана дата открытия — 12 декабря 2027 года.

Проект нового вестибюля был готов и утвержден, но затем в процесс вмешались ветеранские организации. Их пожелания передали вице-губернатору, после чего облик станции решено было изменить в сторону воплощения воинской славы, рассказал телеграм-канал «Подземник».