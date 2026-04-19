Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Реставрации
  • News
Реставрации

Поделиться:

На станции метро «Парк Победы» приступили к демонтажным работам

На фасаде появится карта прорыва блокады, на крыше — трофеи из знамен и оружия, в куполе — витраж с орденом Победы, на фасаде — мозаика с Георгием Победоносцем.

Согласно новым планам, над эскалаторами разместят панно с изображением Нарвских ворот. Для облицовки станции планируется использовать розовый гранит, кремовый известняк и медь.

Напомним, в начале марта стало известно, что станцию могут не открыть в запланированный 2027 год из-за доработки проекта. Корректировка проектной документации должна завершиться до 4 сентября 2026 года.

До 16 октября планируется ее согласование, затем потребуется положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы и одобрение профильного комитета по охране памятников — до 15 декабря 2026 года. Полное рассмотрение и согласование документации намечено на апрель 2027 года.

По действующему контракту завершить реконструкцию станции планируется в августе 2027 года. Таким образом, корректировка проекта может сдвинуть сроки открытия как минимум на год. На информационном щите указана дата открытия — 12 декабря 2027 года.

Проект нового вестибюля был готов и утвержден, но затем в процесс вмешались ветеранские организации. Их пожелания передали вице-губернатору, после чего облик станции решено было изменить в сторону воплощения воинской славы, рассказал телеграм-канал «Подземник».

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: