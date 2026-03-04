Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Станция «Парк победы» может не открыться в следующем году. Проект ее реконструкции хотят скорректировать

Представить финальную версию проекта со всеми корректировками контрагенту необходимо до апреля 2027 года. При этом августе того же года по действующему контракту ремонт «Парка победы» должен уже закончиться.

Фото: Sergey Andreevich / Shutterstock

Из-за необходимости в изменениях проекта ремонта станции метро «Парк победы» ее открытие могут сдвинуть. Информация о конкурсе на внесение поправок в проект появилась на сайте госзакупок. Работы подрядчика оцениваются в 135 млн рублей. Заявки на участие в конкурсе принимают до 19 марта этого года.

Задание на перепроектирование ссылается на письмо вице-губернатора Николая, к которому были приложены материалы новой архитектурной концепции. Обновленный облик станции предполагает орденские знаки, карту прорыва блокады на фасаде, композицию из знамен и оружия на крыше, витраж с орденом Победы в куполе и мозаики в интерьере вестибюля.

Согласно проекту реконструкции, прежний вестибюль станции должны снести, а на его месте построить двухэтажное здание высотой 11 метров. Кроме того, планируется замена эскалаторов и благоустройство прилегающих территорий.

