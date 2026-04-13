Четыре логотипа новых «Крестов» представили петербуржцам

Выбранный логотип будут использовать в коммуникациях, навигации, digital-среде и на площадке будущего общественного пространства. Застройщик подчеркивает, что открытый формат участия — принципиальная позиция компании.

Комплекс одиночной тюрьмы «Кресты» построен в Петербурге 1884–1892 годах по проекту архитектора Антония Томишко. Его основу составляют два крестообразных корпуса и сопутствующие служебные здания, формирующие цельный исторический ансамбль. На протяжении более ста лет комплекс использовался как следственный изолятор и сыграл значимую роль в истории города. Учреждение вывели из эксплуатации в 2017 году.

​​«КВС» приобрел «Кресты» весной 2025 года за 1,136 млрд рублей. Проект реставрации и приспособления бывшей тюрьмы разработали специалисты «НИиПИ „Спецреставрация“» во главе с Игорем Пасечником, его передадут на государственную экспертизу к осени 2026 года. А пока по территории водят экскурсии — эксклюзивное право на их проведение получил Дом культуры Льва Лурье.