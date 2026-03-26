В «Пенатах» откроют временную выставку о реставрации музея-усадьбы

«В рамках празднования 182-й годовщины со дня рождения Ильи Репина в доме на первом этапе будет открыта временная выставка, которая расскажет о проведенной научной реставрации, об истории дома и его обитателях во главе с главным героем — великим русским художником», — рассказали Собака.ru в пресс-службе Музея Академии художеств.

Гостей также ждут тематические экскурсии и второй фестиваль музыки «Пенаты Jazz» с участием звезд петербургской сцены, который тоже запланирован на последний месяц лета.

Мемориальную экспозицию, которую временно демонтировали из-за реставрации, восстановят позже — к началу 2027 года. К этому времени также отреставрируют предметы живописи, графики и экспонаты из так называемой «костюмерной» Ильи Репина, в которую входил в том числе этнографический материал художника для работы над полотнами.

Знаменитый художник приобрел участок в финском поселке Куоккала (ныне Репино) в конце XIX века. Старый дом, оставшийся от предыдущих владельцев, он перестроил под себя и назвал «Пенаты». В 1962 году усадьба была открыта вновь, но уже как музей. Сейчас это филиал Музея Академии художеств.

С 2025 года дом реставрируют. Сегодня уже завершена реконструкция стен, кровли и внутренней лестницы, установлены новая вентиляция и отопление для поддержания температурно-влажностного режима, необходимого музею.

В будущем музей планирует благоустроить прилегающий к усадьбе парк: восстановить гидросистему, дорожки и деревья (в том числе — Березовой аллеи). Так территория вернет свой «первозданный вид, задуманный и воплощенный в начале XX века хозяином усадьбы», рассказывают Собака.ru в Музее Академии художеств.

