Дореволюционную плитку в Институте психоанализа вернут, подтвердили в Смольном

«Аккуратный демонтаж» исторической плитки на Большом проспекте Петроградской стороны, 18, согласован, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на Комитет по охране памятников (КГИОП).

Все необходимые разрешения на ремонтные работы Восточно-Европейскому институту психоанализа выдали в ноябре прошлого года. Пока тамбур и вестибюль ремонтируют, плитку должны отреставрировать в мастерской, рассказали в КГИОП.

На исчезновение плитки в конце прошлой недели обратила соосновательница команды реставраторов «Гэнгъ» Ксения Сидорина. После публикаций о демонтаже с ней связался генеральный подрядчик работ и объяснил, что покрытие сняли из-за деформации пола — основание пришлось выравнивать.

Плитку снимали с сохранением маркировки и вместе с раствором, чтобы затем аккуратно очистить и вернуть на место. Восстановить покрытие планируют к концу весны. Часть элементов пришлось воссоздавать заново — по словам специалистов, подбор оттенков оказался сложной задачей.