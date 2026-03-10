Дореволюционную плитку в Институте психоанализа вернут, подтвердили в Смольном

Ее отреставрировали, к лету она снова будет на полу дома.
«Аккуратный демонтаж» исторической плитки на Большом проспекте Петроградской стороны, 18, согласован, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на Комитет по охране памятников (КГИОП).
Все необходимые разрешения на ремонтные работы Восточно-Европейскому институту психоанализа выдали в ноябре прошлого года. Пока тамбур и вестибюль ремонтируют, плитку должны отреставрировать в мастерской, рассказали в КГИОП.
На исчезновение плитки в конце прошлой недели обратила соосновательница команды реставраторов «Гэнгъ» Ксения Сидорина. После публикаций о демонтаже с ней связался генеральный подрядчик работ и объяснил, что покрытие сняли из-за деформации пола — основание пришлось выравнивать.
Плитку снимали с сохранением маркировки и вместе с раствором, чтобы затем аккуратно очистить и вернуть на место. Восстановить покрытие планируют к концу весны. Часть элементов пришлось воссоздавать заново — по словам специалистов, подбор оттенков оказался сложной задачей.
