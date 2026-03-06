Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

В Институте психоанализа на Петроградской стороне повредили дореволюционную плитку, сообщили реставраторы

Ее дизайн нарисовали в 1901 году.

Как рассказала в своем телеграм-канале соосновательница команды реставраторов «Гэнгъ» Ксения Сидорина, в тамбуре здания на Большом проспекте Петроградской стороны, 18А во время ремонта рабочие сбили исторический плиточный пол начала XX века. Таким образом в институте могли нарушить требования федерального закона № 73 об охране памятников.

Пол был выполнен из плитки завода Дзевульского и Лянге и включал редкую рекламную продукцию представителя фабрики, отмечает Сидорина. Такой дизайн был создан в 1901 году, а рекламных плиток этого типа в Петербурге осталось около трех десятков.

По словам реставратора, остается шанс, что плитку сняли временно для ремонта основания и затем уложат обратно. Ксения Сидорина также сообщила, что уже направила обращение в Комитет по охране памятников истории и культуры.

Собака.ru направила запросы в Институт психоанализа, Администрацию Петроградского района и Комитет по охране памятников, но на момент публикации ответов не получила.

