В Институте психоанализа на Петроградской стороне пообещали вернуть дореволюционную плитку

Исторический пол начала XX века сняли во время ремонта, чтобы выровнять основание. По словам подрядчика, керамику планируют уложить обратно к концу весны.

Evannovostro / Shutterstock.com

Историческую плитку из тамбура здания Восточно-Европейского института психоанализа на Большом проспекте Петроградской стороны, 18А, планируют вернуть на место после завершения ремонта. Об этом сообщила соосновательница команды реставраторов «Гэнгъ» Ксения Сидорина.

По ее словам, после публикаций о демонтаже с ней связался генеральный подрядчик работ, компания «Эталон», и показал фотографии снятой плитки. Как объяснили представители подрядчика, покрытие демонтировали из-за деформации пола: основание пришлось выравнивать.

Плитку снимали с сохранением маркировки и вместе с раствором, чтобы затем аккуратно очистить и вернуть на место. По словам Сидориной, уцелела и редкая рекламная плитка у входных дверей.

Восстановить покрытие планируют к концу весны. Часть элементов пришлось воссоздавать заново — по словам специалистов, подбор оттенков оказался сложной задачей.

Работы по керамике выполняет студия HOMETILE. По оценке Сидориной, у этой истории есть хорошие шансы завершиться сохранением исторического пола.

Напомним, ранее реставраторы сообщили, что во время ремонта в тамбуре здания рабочие сняли дореволюционный плиточный пол начала XX века. Покрытие было выполнено из продукции завода Дзевульского и Лянге и включало редкую рекламную плитку образца 1901 года. По оценке специалистов, подобных элементов в Петербурге сохранилось около трех десятков.

