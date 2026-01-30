Здание петербургского Главпочтамта выкупила московская компания за 1,5 млрд рублей

Торги по продаже комплекса проводили по поручению собственника АО «Почта России». Начальная (минимальная) стоимость аукциона стартовала с 1,207 млрд рублей без НДС. В состав комплекса входят здания площадью 13,7 тысяч квадратных метров и участок под ним на 7,4 тысяч квадратных метров. Состояние здания-памятника федерального значения оценивают как хорошее.

Торги признали состоявшимися. Компания-победитель ООО «ЭМХО» предложила за объект 1,277 млрд без НДС, что составляет 1,533 млрд с НДС.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «ЭМХО» зарегистрировано в Москве с 28 сентября 2004 года. Единственный учредитель компании — Алиса Стрелкова. Также она значится гендиректором. Основным видом деятельности указана «аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом». Выручка компании в 2024 году составила 10,5 млн рублей, убыток — 26,6 млн рублей.

В начале января стало известно, что здание Главпочтамта в Петербурге повторно выставили на продажу за 1,2 млрд рублей. Имущественный комплекс Главпочтамта на Почтамтской улице в Петербурге снова выставлен на продажу АО «Почта России», следует из данных РАД. Предыдущая попытка продажи стартовала 27 ноября прошлого года и должна была завершиться 12 января 2026 года, однако АО «Почта России» досрочно прекратило процедуру. Соответствующее решение было опубликовано 1 декабря 2025 года.

В декабре 2025 сообщали, что «Почта России» решила отказаться от реставрации Главпочтамта в Петербурге. Объект собираются продать на торгах. В организации признают, что что объект культурного наследия (ОКН) находится «в неудовлетворительном техническом состоянии», но в планах его реставрировать нет.

В марте 2026 года сообщали, что в Петербурге хотят возродить проект «Почтового квартала». Смольный планирует реализовать идею, задуманную в 2019 году. Власти хотят реконструировать комплекс зданий на Почтамтской и Большой Морской улицах, а именно: здание Главпочтамта, дом-усадьбу Ломоносова и Дворец культуры работников связи.

Напомним, что в 2023 году «Почта России» разорвала контракт с предыдущими разработчиками проекта восстановления исторических зданий, в том числе и Дом культуры работников связи и два корпуса бывшей усадьбы Михаила Ломоносова на Большой Морской улице. Тогда в компании отметили, они не отказываются от преобразования квартала, но намерены найти новых разработчиков концепции реставрации.

А осенью власти Петербурга рассмотрели несколько вариантов благоустройства Почтамтской улицы, но единого решения по переделке Почтамтской улицы так и не было принято.