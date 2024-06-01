Как Юрий Набатов переизабрел прогулки по рекам и каналам Петербурга и сам придумывает для этого новые суда

В 2021 году поставили перед собой амби­циозную задачу: за полтора года спроектиро­вать и построить совершенно новые прогу­лочные катамараны. Оценили этот тип судов еще в 2018–2019 годах: тогда у нас в опыт­ной эксплуатации оказалось судно «Грифон» Средне-Невского судостроительного завода. Было очевидно, что у катамаранов уникаль­ные преимущества есть: например, очень хо­рошие мореходные качества. Но вскрылись и недочеты — начиная с того, что судно под­нимает слишком большую волну, до отсут­ствия бара в салоне. Все это учли, исправи­ли, и получился проект катамарана, который назвали «Котлин». Два первых судна — «Форт “Кроншлот” и «Форт “Петр I”» — вы шли на линию Петербург — Кронштадт в 2023 году и за первую же навигацию пере­ везли более 60 000 человек.

В чем уникальность «Котлинов»? Пре­жде всего в том, что их конструкция позво­ляет сделать судно скоростным (до 30 уз­лов, о коло 55 км/ч), но при этом оснастить его открытой палубой, чего не сделаешь на «Метеоре». Для людей это уникальный опыт, а для нас — чего греха таить — воз­можность лучшей монетизации полезно­го пространства. При сходных экипаже и за­тратах на хранение катамаран берет на борт на 50–70 человек больше, а строительство стоит в два раза дешевле.

Если купить сейчас только что построенные «Метеоры», финансовая модель не сой­дется: через 2–3 года компания уйдет в бан­кротство. А с катамаранами, мы рассчитали, можно выйти на окупаемость в перспекти­ве 5–7 лет. Поэтому планируем выпустить не меньше 15 катамаранов для Петербур­га, далее есть большая вероятность, что суда понадобятся в других регионах.

Это не значит, что прямо сейчас надо от­казываться от «Метеоров» — у нас 9 судов на подводных крыльях: в прошлую нави­гацию запустили на них регулярные рейсы к крепости Орешек. У них изюминка — впе­чатляющий космический дизайн, это совет­ская классика, так что свой клиент у «Ме­теоров» тоже есть. Однако эти суда все же морально устаревают. Я думаю, что ближай­ шие 5–7 лет они еще отработают, а вот что будет лет через 10, сложно загадывать — если рынок проголосует, то, увы, они уйдут в прошлое.

Мы уже больше чем просто туристиче­ ская компания — у «Нева Тревел» есть су­достроительная амбиция. Я постоянно живу с проектами новых судов: просыпаюсь с мыслями о них, в душ, извините, с ними хожу. Рисую примитивные схемы: габари­ты, уровень палубы, рубку, а потом начи­наем работать с проектным бюро — над проработкой этих эскизов для наших марш­рутов. У нас большие компетенции с точки зрения эксплуатации: даем техническое за­дание, а потом на этапе реализации вносим большое количество правок и уточнений с точки зрения удобства, эргономики пасса­жиров. А на испытаниях я обычно прошу капитанов дать мне поуправлять судном — все необходимые дипломы есть.

Сейчас у нас есть большая мечта — с про­ектировать большой скоростной прибреж­ный катамаран с особым уровнем комфорта, с разными зонами отдыха для пассажиров. Такие суда смогут ходить на Коневец, Ва­лаам, а также их можно будет использовать в других регионах (Карелия, Архангельская область, да и Черноморское побережье ни­кто не отменял). Однако здесь главное — не торопиться, набраться опыта, в том числе в работе с проектными бюро. Но потенциалу таких судов большой, и спрос на них, уве­рен, будет.