Как Юрий Набатов переизабрел прогулки по рекам и каналам Петербурга и сам придумывает для этого новые суда

Юрий Набатов инвестирует в урбанизм: его компания «Нева Тревел» спроектировала и вывела на линию Петербург — Кронштадт сверхновые прогулочные суда — скоростные катамараны проекта «Котлин», построенные на Средне-Невском заводе: сейчас это самый быстрый способ домчать от Эрмитажа до «Острова фортов». За футуристическую (пока что!) программу «Морской Петербург» бизнесмен и мореход (с кругосветкой за спиной!) взялся в 2009 году, когда это еще не было мейнстримом: принял в управление небольшое семейное предприятие с речными трамвайчиками и за 15 лет сделал лидером отрасли. Свистать всех наверх: у недавно заявленной стратегии «Петербург — туристическая столица России» давным-давно надежный штурман! В этом году Юрий стал лауреатом нашей премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2024.
Как штурман дальнего плавания стал капитаном петербургского туризма
Реки и каналы Петербурга всегда были частью моей жизни. Отец, Андрей Набатов, основал «Неву Тревел» в 1995 году, и я работал у него на речных трамвайчиках матросом, потом мотористом. Одно из самых ярких воспоминаний детства — путеше ствие на небольшом теплоходе из Питера в Выборг и дальше по Сайменскому каналу (на границе между Россией и Финляндией. — Прим. ред.) в Сайменские озера. Проход через шлюзы и красота озера отложились в памяти на всю жизнь. Сейчас из-за закрытия границ такая прогулка — что-то нереализуемое.
Учиться я поступил в Морскую академию им. Макарова на инженерас удоводителя. Практика — на грузовых судах, выполнявших трансатлантические рейсы. Потом пересел на пассажирский лайнер, ходивший в Норвегию, Исландию, на Шпицберген.
Штурманом совершил кругосветное плавание на круизном лайнере: стартовали из Германии, обогнули Европу, пересекли Атлантику и Магелланов пролив, далее чилийские фьорды, Французская Полинезия, Гавайи. Оттуда взяли курс на Японию, Корею, потом Китай, Вьетнам, Индонезию, Индию и обратно в Европу. Хорошо запомнились тихо океанские шторма, когда ты понимаешь, что под килем 5 000–6 000 метров, а до ближайшего берега 3 000 км — и, случись что, любое судно будет добираться до тебя неделю!
Но куда бы ни забрасывала меня волна, никогда не забывал о Петербурге. Пока учился в академии, помогал чем мог семейному бизнесу. А в конце 2000х постепенно принял у отца дела.
Зачем туристам верфи, ледоколы и ЗСД
В Петербурге в 2008–2015 годах рос зару бежный и в особенности китайский туризм. Весь наш бизнес оказался заточен под их прием. Десятками привозили автобусы с организованными группами, и все они ждали эдакого путешествия по имперскому Петербургу с русской балалайкой и матрешкой.
Потом наступило время скоростного флота и прогулок по Неве по новым — урбанистическим! — маршрутам. К примеру, популярный тур «Забытые острова» проходит по Малой Неве. 10 лет назад здесь была одна промка — с мотреть нечего. Сейчас все преобразилось, появились новые открыточные виды: ЗСД, стадион «Газпром Арена», «Лахта Центр». К последнему я, как и многие петербуржцы, поначалу относил ся со скепсисом, но сейчас очевидно, что это новая доминанта.
И петербуржцам такой маршрут интереснее, чем золотая классика. Еще одно изменение — 10 лет назад за Благовещенским мостом была фактически закрытая зона, то есть с воды не посмотреть «Адмиралтейские верфи», Балтийский завод, ледоколы, грузовой порт. Нам удалось это изменить — движение вдоль этих объектов согласовали.
Для «Нева Тревел» 2018–2019 годы были очень динамичными: взяли кредиты, расширили флот, а потом… в 2020м нас ждала самая короткая навигация. 25 марта мы открыли сезон, а уже 27го ввели коронавирусные ограничения, которые действо вали до июня. В 2021 году гайки закрутили еще плотнее — ввели ограничение на пассажировместимость: не более 50 %. Эксплуатация скоростных судов оказалась на грани рентабельности. И все же было понятно, что лучше продолжить работать в ноль или даже в небольшой минус, но сохранить компанию и людей.
Как запустили катамараны «Котлин» и в чем они лучше всех
В 2021 году мы вложились в проект «Остров фортов», на свои средства по ставили причал и запустили регуляр ное сообщение в Кронштадт на «Метеорах» — судах на подводных кряльях. Было страшно, потому что не знали, да и не мог ли предвидеть, пойдет ли пассажир в нико му тогда неизвестный парк в Кронштадте. В такой ситуации просчитать все риски невозможно, но у нас не было выбора: либо, несмотря на коронавирус, продолжаем раз виваться, либо распродаем флот по дешевке и расходимся.
При этом сразу после запуска «Метеоров» в Кронштадт даже не стоило думать о прибыли от этого направления. В первый год мы перевезли 21 000 человек, хотя даже просто для окупаемости маршрута нужно 45 000–50 000 пассажиров за сезон. И все же я уверен, что потенциал у проекта огромный — форты уже вызывают интерес, что неудивительно.
Помню, как сам впервые попал в форт «Император Александр I», он же «Чумной» (его еще часто сравнивают со знаменитым фортом Боярд). Это было в 2014 году, после саммита G20. Мы привезли туда на нашем «Метеоре» короля Швеции. Конечно, тогда форт был абсолютно заброшен, но даже в таком виде производил впечатление своей монументальностью и продуманностью. А сейчас он восстанавливается (работы должны завершиться к 2026 году. — Прим. ред.)!
Потом, может быть, отреставрируют и форты внешнего периметра — «Обручев» и «Тотлебен»: их построили в XX веке. Но это дело будущего. А пока и тех фортов, которые реконструируют сейчас (помимо «Императора Александра I», планируется отреставрировать форты «Кроншлот» и «Петр I». — Прим. ред.), хватит на много лет устойчивого интереса туристов.
В целом уже ясно, что риск себя оправдал. Команда «Острова фортов» увидела нашу активность и заинтересовалась. Мы вступили в диалог, начали плотно обсуждать строительство нового флота под этот проект. Так началась разработка принципиально новых судов — скоростных катамаранов проекта «Котлин».
В 2021 году поставили перед собой амбициозную задачу: за полтора года спроектировать и построить совершенно новые прогулочные катамараны. Оценили этот тип судов еще в 2018–2019 годах: тогда у нас в опытной эксплуатации оказалось судно «Грифон» Средне-Невского судостроительного завода. Было очевидно, что у катамаранов уникальные преимущества есть: например, очень хорошие мореходные качества. Но вскрылись и недочеты — начиная с того, что судно поднимает слишком большую волну, до отсутствия бара в салоне. Все это учли, исправили, и получился проект катамарана, который назвали «Котлин». Два первых судна — «Форт “Кроншлот” и «Форт “Петр I”» — вы шли на линию Петербург — Кронштадт в 2023 году и за первую же навигацию пере везли более 60 000 человек.
В чем уникальность «Котлинов»? Прежде всего в том, что их конструкция позволяет сделать судно скоростным (до 30 узлов, о коло 55 км/ч), но при этом оснастить его открытой палубой, чего не сделаешь на «Метеоре». Для людей это уникальный опыт, а для нас — чего греха таить — возможность лучшей монетизации полезного пространства. При сходных экипаже и затратах на хранение катамаран берет на борт на 50–70 человек больше, а строительство стоит в два раза дешевле.
Если купить сейчас только что построенные «Метеоры», финансовая модель не сойдется: через 2–3 года компания уйдет в банкротство. А с катамаранами, мы рассчитали, можно выйти на окупаемость в перспективе 5–7 лет. Поэтому планируем выпустить не меньше 15 катамаранов для Петербурга, далее есть большая вероятность, что суда понадобятся в других регионах.
Это не значит, что прямо сейчас надо отказываться от «Метеоров» — у нас 9 судов на подводных крыльях: в прошлую навигацию запустили на них регулярные рейсы к крепости Орешек. У них изюминка — впечатляющий космический дизайн, это советская классика, так что свой клиент у «Метеоров» тоже есть. Однако эти суда все же морально устаревают. Я думаю, что ближай шие 5–7 лет они еще отработают, а вот что будет лет через 10, сложно загадывать — если рынок проголосует, то, увы, они уйдут в прошлое.
Мы уже больше чем просто туристиче ская компания — у «Нева Тревел» есть судостроительная амбиция. Я постоянно живу с проектами новых судов: просыпаюсь с мыслями о них, в душ, извините, с ними хожу. Рисую примитивные схемы: габариты, уровень палубы, рубку, а потом начинаем работать с проектным бюро — над проработкой этих эскизов для наших маршрутов. У нас большие компетенции с точки зрения эксплуатации: даем техническое задание, а потом на этапе реализации вносим большое количество правок и уточнений с точки зрения удобства, эргономики пассажиров. А на испытаниях я обычно прошу капитанов дать мне поуправлять судном — все необходимые дипломы есть.
Сейчас у нас есть большая мечта — с проектировать большой скоростной прибрежный катамаран с особым уровнем комфорта, с разными зонами отдыха для пассажиров. Такие суда смогут ходить на Коневец, Валаам, а также их можно будет использовать в других регионах (Карелия, Архангельская область, да и Черноморское побережье никто не отменял). Однако здесь главное — не торопиться, набраться опыта, в том числе в работе с проектными бюро. Но потенциалу таких судов большой, и спрос на них, уверен, будет.
Текст: Константин Крылов
Фото: Наталья Скворцова
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