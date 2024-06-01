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Транспорт

Как Юрий Набатов переизабрел прогулки по рекам и каналам Петербурга и сам придумывает для этого новые суда

Юрий Набатов инвестирует в урбанизм: его компания «Нева Тревел» спроектировала и вывела на линию Петербург — Кронштадт сверхновые прогулочные суда — скоростные катамараны проекта «Котлин», построенные на Средне-Невском заводе: сейчас это самый быстрый способ домчать от Эрмитажа до «Острова фортов». За футуристическую (пока что!) программу «Морской Петербург» бизнесмен и мореход (с кругосветкой за спиной!) взялся в 2009 году, когда это еще не было мейнстримом: принял в управление небольшое семейное предприятие с речными трамвайчиками и за 15 лет сделал лидером отрасли. Свистать всех наверх: у недавно заявленной стратегии «Петербург — туристическая столица России» давным-давно надежный штурман! В этом году Юрий стал лауреатом нашей премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2024.

Фото: Наталья Скворцова

Как штурман дальнего плавания стал капитаном петербургского туризма

Реки и каналы Петербурга всегда были час­тью моей жизни. Отец, Андрей Набатов, основал «Неву Тревел» в 1995 году, и я ра­ботал у него на речных трамвайчиках матросом, потом мотористом. Одно из самых ярких воспоминаний детства — путеше­ ствие на небольшом теплоходе из Питера в Выборг и дальше по Сайменскому кана­лу (на границе между Россией и Финлян­дией. — Прим. ред.) в Сайменские озера. Проход через шлюзы и красота озера отло­жились в памяти на всю жизнь. Сейчас из­-за закрытия границ такая прогулка — что­-то нереализуемое.

Учиться я поступил в Морскую академию им. Макарова на инженера­с удоводителя. Практика — на грузовых судах, выполняв­ших трансатлантические рейсы. Потом пе­ресел на пассажирский лайнер, ходивший в Норвегию, Исландию, на Шпицберген. 

Штурманом совершил кругосветное плава­ние на круизном лайнере: стартовали из Гер­мании, обогнули Европу, пересекли Атлан­тику и Магелланов пролив, далее чилийские фьорды, Французская Полинезия, Гавайи. Оттуда взяли курс на Японию, Корею, потом Китай, Вьетнам, Индонезию, Индию и об­ратно в Европу. Хорошо запомнились тихо­ океанские шторма, когда ты понимаешь, что под килем 5 000–6 000 метров, а до ближай­шего берега 3 000 км — и, случись что, лю­бое судно будет добираться до тебя неделю!

Но куда бы ни забрасывала меня вол­на, никогда не забывал о Петербурге. Пока учился в академии, помогал чем мог семей­ному бизнесу. А в конце 2000­х постепенно принял у отца дела.

Из Петербурга до «Острова фортов» запустят скоростные пассажирские катамараны. Посмотрите на них

Зачем туристам верфи, ледоколы и ЗСД

В Петербурге в 2008–2015 годах рос зару­ бежный и в особенности китайский туризм. Весь наш бизнес оказался заточен под их прием. Десятками привозили автобусы с ор­ганизованными группами, и все они ждали эдакого путешествия по имперскому Петер­бургу с русской балалайкой и матрешкой.

Потом наступило время скоростного фло­та и прогулок по Неве по новым — урба­нистическим! — маршрутам. К примеру, популярный тур «Забытые острова» прохо­дит по Малой Неве. 10 лет назад здесь была одна промка — с мотреть нечего. Сейчас все преобразилось, появились новые откры­точные виды: ЗСД, стадион «Газпром Аре­на», «Лахта Центр». К последнему я, как и многие петербуржцы, поначалу относил­ ся со скепсисом, но сейчас очевидно, что это новая доминанта. 

И петербуржцам такой маршрут интереснее, чем золотая классика. Еще одно изменение — 10 лет назад за Благовещенским мостом была фактиче­ски закрытая зона, то есть с воды не посмо­треть «Адмиралтейские верфи», Балтийский завод, ледоколы, грузовой порт. Нам удалось это изменить — движение вдоль этих объек­тов согласовали.

Для «Нева Тревел» 2018–2019 годы были очень динамичными: взяли кредиты, рас­ширили флот, а потом… в 2020­м нас жда­ла самая короткая навигация. 25 марта мы открыли сезон, а уже 27­го ввели корона­вирусные ограничения, которые действо­ вали до июня. В 2021 году гайки закрутили еще плотнее — ввели ограничение на пас­сажировместимость: не более 50 %. Эксплу­атация скоростных судов оказалась на гра­ни рентабельности. И все же было понятно, что лучше продолжить работать в ноль или даже в небольшой минус, но сохранить ком­панию и людей.

Фото: Наталья Скворцова

Как запустили катамараны «Котлин» и в чем они лучше всех

В 2021 году мы вложились в проект «Остров фортов», на свои средства по­ ставили причал и запустили регуляр­ ное сообщение в Кронштадт на «Метео­рах» — судах на подводных кряльях. Было страшно, потому что не знали, да и не мог­ ли предвидеть, пойдет ли пассажир в нико­ му тогда неизвестный парк в Кронштадте. В такой ситуации просчитать все риски не­возможно, но у нас не было выбора: либо, несмотря на коронавирус, продолжаем раз­ виваться, либо распродаем флот по дешевке и расходимся.

При этом сразу после запуска «Метео­ров» в Кронштадт даже не стоило думать о прибыли от этого направления. В первый год мы перевезли 21 000 человек, хотя даже просто для окупаемости маршрута нужно 45 000–50 000 пассажиров за сезон. И все же я уверен, что потенциал у проекта огром­ный — форты уже вызывают интерес, что неудивительно.

Помню, как сам впервые попал в форт «Император Александр I», он же «Чумной» (его еще часто сравнивают со знаменитым фортом Боярд). Это было в 2014 году, после саммита G20. Мы привезли туда на нашем «Метеоре» короля Швеции. Конечно, тог­да форт был абсолютно заброшен, но даже в таком виде производил впечатление сво­ей монументальностью и продуманностью. А сейчас он восстанавливается (работы должны завершиться к 2026 году. — Прим. ред.)!

Потом, может быть, отреставрируют и форты внешнего периметра — «Обру­чев» и «Тотлебен»: их построили в XX веке. Но это дело будущего. А пока и тех фор­тов, которые реконструируют сейчас (поми­мо «Императора Александра I», планиру­ется отреставрировать форты «Кроншлот» и «Петр I». — Прим. ред.), хватит на много лет устойчивого интереса туристов.

В целом уже ясно, что риск себя оправдал. Команда «Острова фортов» увидела нашу активность и заинтересовалась. Мы вступи­ли в диалог, начали плотно обсуждать стро­ительство нового флота под этот проект. Так началась разработка принципиально новых судов — скоростных катамаранов проекта «Котлин».

ANGHI / Shutterstock

В 2021 году поставили перед собой амби­циозную задачу: за полтора года спроектиро­вать и построить совершенно новые прогу­лочные катамараны. Оценили этот тип судов еще в 2018–2019 годах: тогда у нас в опыт­ной эксплуатации оказалось судно «Грифон» Средне-Невского судостроительного завода. Было очевидно, что у катамаранов уникаль­ные преимущества есть: например, очень хо­рошие мореходные качества. Но вскрылись и недочеты — начиная с того, что судно под­нимает слишком большую волну, до отсут­ствия бара в салоне. Все это учли, исправи­ли, и получился проект катамарана, который назвали «Котлин». Два первых судна — «Форт “Кроншлот” и «Форт “Петр I”» — вы шли на линию Петербург — Кронштадт в 2023 году и за первую же навигацию пере­ везли более 60 000 человек.

В чем уникальность «Котлинов»? Пре­жде всего в том, что их конструкция позво­ляет сделать судно скоростным (до 30 уз­лов, о коло 55 км/ч), но при этом оснастить его открытой палубой, чего не сделаешь на «Метеоре». Для людей это уникальный опыт, а для нас — чего греха таить — воз­можность лучшей монетизации полезно­го пространства. При сходных экипаже и за­тратах на хранение катамаран берет на борт на 50–70 человек больше, а строительство стоит в два раза дешевле. 

Если купить сейчас только что построенные «Метеоры», финансовая модель не сой­дется: через 2–3 года компания уйдет в бан­кротство. А с катамаранами, мы рассчитали, можно выйти на окупаемость в перспекти­ве 5–7 лет. Поэтому планируем выпустить не меньше 15 катамаранов для Петербур­га, далее есть большая вероятность, что суда понадобятся в других регионах.

Это не значит, что прямо сейчас надо от­казываться от «Метеоров» — у нас 9 судов на подводных крыльях: в прошлую нави­гацию запустили на них регулярные рейсы к крепости Орешек. У них изюминка — впе­чатляющий космический дизайн, это совет­ская классика, так что свой клиент у «Ме­теоров» тоже есть. Однако эти суда все же морально устаревают. Я думаю, что ближай­ шие 5–7 лет они еще отработают, а вот что будет лет через 10, сложно загадывать — если рынок проголосует, то, увы, они уйдут в прошлое.

Мы уже больше чем просто туристиче­ ская компания — у «Нева Тревел» есть су­достроительная амбиция. Я постоянно живу с проектами новых судов: просыпаюсь с мыслями о них, в душ, извините, с ними хожу. Рисую примитивные схемы: габари­ты, уровень палубы, рубку, а потом начи­наем работать с проектным бюро — над проработкой этих эскизов для наших марш­рутов. У нас большие компетенции с точки зрения эксплуатации: даем техническое за­дание, а потом на этапе реализации вносим большое количество правок и уточнений с точки зрения удобства, эргономики пасса­жиров. А на испытаниях я обычно прошу капитанов дать мне поуправлять судном — все необходимые дипломы есть. 

Сейчас у нас есть большая мечта — с про­ектировать большой скоростной прибреж­ный катамаран с особым уровнем комфорта, с разными зонами отдыха для пассажиров. Такие суда смогут ходить на Коневец, Ва­лаам, а также их можно будет использовать в других регионах (Карелия, Архангельская область, да и Черноморское побережье ни­кто не отменял). Однако здесь главное — не торопиться, набраться опыта, в том числе в работе с проектными бюро. Но потенциалу таких судов большой, и спрос на них, уве­рен, будет.

Текст: Константин Крылов

Фото: Наталья Скворцова

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Теги:
ТОП 50 2024 СПБ
Материал из номера:
Июнь

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