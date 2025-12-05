Эксклюзив! Показываем, как будут выглядеть отреставрированные «Кресты»

Совет по сохранению культурного наследия утвердил ключевые параметры проекта реставрации и приспособления под современное использование исторического комплекса. На территории «Крестов» планируют создать современное открытое городское пространство, мультимедийный музей «Кресты», два гостиничных комплекса, гастрономическая улица, пешеходный променад с арт-объектами и тематическими «островами памяти». Пространство комплекса будет полностью пешеходным.
Проект приспособления предусматривает создание на территории «Крестов» современного открытого городского пространства, которое впервые за более чем столетие станет доступным для горожан. Тут также появятся мультимедийный музей «Кресты», два гостиничных комплекса с развитой инфраструктурой, гастрономическая улица, пешеходный променад с арт-объектами и тематическими «островами памяти». Пространство комплекса будет полностью пешеходным и станет новым общественным кластером.
«Развивая комплекс «Кресты», мы создаем новые возможности для водного туризма и увеличиваем число достопримечательностей, открытых для посещения с Невы. Проект позволит повысить доходы города и укрепить статус Санкт-Петербурга как одного из ведущих культурных и туристических центров России. Храм Святого Александра Невского останется центральной доминантой комплекса: здесь сохранится приходская жизнь, будут развиваться духовно-просветительские и социальные инициативы», — рассказал для Собака.ru генеральный директор группы компаний «КВС» Сергей Ярошенко.
Объем инвестиций в проект составит около 15 млрд рублей, а срок его реализации — пять лет.
На заседании также обсуждали вопрос включения комплекса в единый государственный реестр объектов культурного наследия Российской Федерации в качестве памятника регионального значения, утверждения его границ и предметов охраны.
Новая представленная концепция поможет с дальнейшими проектными решениями и определит подход к работе с историческим ансамблем Петербурга. Главным архитектором проекта выступает Игорь Пасечник, а НИиПИ «Спецреставрация» разрабатывал концепцию с учетом всех требований по сохранению объекта культурного наследия.
В реестр объектов культурного наследия предлагают внести ранее выявленные объекты, формирующие архитектурный образ комплекса: входное здание с квартирами надзирателей; церковь Святого Александра Невского; корпуса одиночного заключения № 1 и № 2; дома для надзирателей; здание бани; здание кухни, пекарни и прачечной; административное здание больницы и саму больницу; здание учебно-производственных мастерских; здание хирургического барака.
Кроме того, в предмет охраны предполагают включить объемно-пространственное и планировочное решение территории, восстановив исторические границы ансамбля; восстановить визуальную связь между храмом Святого Александра Невского и зданием учебно-производственных мастерских вдоль центрального променада между крестообразными корпусами; сохранить архитектурно-художественное решение фасадов в «кирпичном» стиле; сохранить исторические каменные лестницы, металлические ограждения маршей и деревянные поручни.
При предлагаемом предмете охраны получится наиболее полное сохранение исторического облика бывшего тюремного комплекса, исключая объемно-пространственные искажения советского периода, а также элементы зданий, утратившие исторический облик в послереволюционный период бытования тюремного комплекса. Это решение позволит провести реставрационные работы тщательно, но при этом иметь гибкость к организации современных общественных пространств.
Комплекс бывшей тюрьмы «Кресты» весной текущего года приобрела компания «КВС». Сделка на сумму 1,136 млрд рублей была заключена после аукциона. Часть построек уже имеет охранный статус, а инвестор обязался сохранять объект и использовать его в соответствии с требованиями законодательства.
В середине ноября 2025 года стало известно, что хирургический барак и мастерские «Крестов» получат охранный статус. Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников сообщил, что два здания на территории бывшей тюрьмы «Кресты» включат в перечень выявленных объектов культурного наследия.
