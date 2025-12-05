Эксклюзив! Показываем, как будут выглядеть отреставрированные «Кресты»

Проект приспособления предусматривает создание на территории «Крестов» современного открытого городского пространства, которое впервые за более чем столетие станет доступным для горожан. Тут также появятся мультимедийный музей «Кресты», два гостиничных комплекса с развитой инфраструктурой, гастрономическая улица, пешеходный променад с арт-объектами и тематическими «островами памяти». Пространство комплекса будет полностью пешеходным и станет новым общественным кластером.

«Развивая комплекс «Кресты», мы создаем новые возможности для водного туризма и увеличиваем число достопримечательностей, открытых для посещения с Невы. Проект позволит повысить доходы города и укрепить статус Санкт-Петербурга как одного из ведущих культурных и туристических центров России. Храм Святого Александра Невского останется центральной доминантой комплекса: здесь сохранится приходская жизнь, будут развиваться духовно-просветительские и социальные инициативы», — рассказал для Собака.ru генеральный директор группы компаний «КВС» Сергей Ярошенко.

Объем инвестиций в проект составит около 15 млрд рублей, а срок его реализации — пять лет.