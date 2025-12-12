Знакомьтесь, Алексей Грук — главный реставратор паровозов в Петербурге. Он восстанавливал локомотив из «Сибирского цирюльника»

«Этот цех паровозы всегда ремонтировал, я сюда пришел еще в девяносто втором, и, как говорится, все время только с паровозами и работал», — так начинается наш разговор с Алексеем Груком, рослым мужчиной лет пятидесяти, похожим на рабочих из советских фильмов про революцию. На нем синяя спецовка со старым логотипом РЖД, черная рубашка и потертая кожаная кепка (ее когда-то сшила мама Алексея). Кажется, интерес журналиста к ремонту паровозов немного его удивляет.

Цех, в котором мы стоим, находится у станции Сортировочная, в Купчино. Его построили в 1912-м, и с тех пор здесь действительно всегда чинили паровозы. Правда, сейчас под них отведена лишь пара помещений — остальные заняты тепловозами в цветах РЖД. Локомотивы же на паровой тяге выкрашены в традиционный для них черный и пахнут углем да дегтем.

Такое количество паровозов сегодня обычный человек может увидеть разве что в музее. Тут же вокруг них кипит работа: котлы открыты, паровые машины разобраны, где-то вспыхивает синий огонек сварки, кто-то стоит над чертежами, кто-то отрезает лишние куски металла, выпуская фонтан оранжевых искр.

Больше всего людей собралось вокруг небольшого паровоза, который явно видал лучшие времена. На нем нет краски и колес — какие-то части корпуса явно заменены. «Он работал на Урале, на Белорецкой узкоколейной железной дороге до конца 1970-х годов», — говорит Грук. Почти полвека после этого он стоял как памятник у входа в депо, теперь же ему предстоит вновь вернуться на рельсы. Для этого реставраторам пришлось заделать котел, заново обточить колеса, сделать новый тендер (прицеп для угля). Все это, к слову, за пару месяцев. «Вот сейчас у нас две недели, чтобы его закончить…» — добавляет Грук.