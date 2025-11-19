Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Реставрации

В кинотеатре «Аврора» пройдет масштабная реставрация

В двух залах установят новое кинооборудование, а в Большом еще и увеличат экран. Кино-бар вернут на историческое место в белое фойе. Завершить работы планируют в 2028 году.

По словам вице-губернатора Петербурга Бориса Пиотровского, внутри полуротонды организуют дополнительные входы, а скульптуру «Авроры на бочке» перенесут в фойе, где она и стояла в 20-е годы прошлого века. Также тут появится гардероб, а в планах заменить все инженерные коммуникации.

Это будет самое масштабное обновление кинотеатра за сто лет. Работы планируют начать следующей осенью, а завершить — к 2028-му году.

О планах реставрации было известно еще в 2023 году. Сообщали, что исторический облик здания на Невском проспекте планируют оставить без изменений. 

Как у кинотеатра «Аврора» появилась статуя «Венера Стыдливая»

