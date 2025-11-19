В кинотеатре «Аврора» пройдет масштабная реставрация

По словам вице-губернатора Петербурга Бориса Пиотровского, внутри полуротонды организуют дополнительные входы, а скульптуру «Авроры на бочке» перенесут в фойе, где она и стояла в 20-е годы прошлого века. Также тут появится гардероб, а в планах заменить все инженерные коммуникации.

Это будет самое масштабное обновление кинотеатра за сто лет. Работы планируют начать следующей осенью, а завершить — к 2028-му году.

О планах реставрации было известно еще в 2023 году. Сообщали, что исторический облик здания на Невском проспекте планируют оставить без изменений.