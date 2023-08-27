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Реставрации

В кинотеатре «Аврора» проведут большой ремонт

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При этом исторический облик здания на Невском проспекте планируют оставить без изменений. Но для улучшения комфорта в кинозале пришлось пожертвовать количеством кресел.

Felix Lipov / Shutterstock.com

Чтобы установить удобные кресла и сделать проходы более широкими, пришлось сократить количество посадочных мест. Теперь в большом зале насчитывается 435 мест, вместо привычных 595. «Это было больно, но необходимо, чтобы обеспечить тот уровень комфорта, к которому привык современный зритель — более широкие проходы и просторные кресла. Кроме того, мы обновили фойе, поставили новую мягкую мебель, там появился шкаф с книгами по искусству», — рассказала исполняющая обязанности директора кинотеатра Софья Нестеренко для «Петербургского дневника».

Но это не единственные изменения. В кинотеатре уже обновили оборудование в обоих залах и перешли на лазерное оборудование. В большом зале заменили всю звуковую систему. «Мы приступили к подготовке проекта по ремонту и реставрации всего кинотеатра. Хочется максимально сохранить исторический облик здания, но при этом создать комфортные условия для современного зрителя. Мы постараемся выстроить логистику ремонтных работ так, чтобы зритель их не заметил», – добавила Софья Нестеренко.

Ранее мы рассказывали, как проходит реставрация окон в петербургской Театральной библиотеке.

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