В кинотеатре «Аврора» проведут большой ремонт

Чтобы установить удобные кресла и сделать проходы более широкими, пришлось сократить количество посадочных мест. Теперь в большом зале насчитывается 435 мест, вместо привычных 595. «Это было больно, но необходимо, чтобы обеспечить тот уровень комфорта, к которому привык современный зритель — более широкие проходы и просторные кресла. Кроме того, мы обновили фойе, поставили новую мягкую мебель, там появился шкаф с книгами по искусству», — рассказала исполняющая обязанности директора кинотеатра Софья Нестеренко для «Петербургского дневника».

Но это не единственные изменения. В кинотеатре уже обновили оборудование в обоих залах и перешли на лазерное оборудование. В большом зале заменили всю звуковую систему. «Мы приступили к подготовке проекта по ремонту и реставрации всего кинотеатра. Хочется максимально сохранить исторический облик здания, но при этом создать комфортные условия для современного зрителя. Мы постараемся выстроить логистику ремонтных работ так, чтобы зритель их не заметил», – добавила Софья Нестеренко.

Ранее мы рассказывали, как проходит реставрация окон в петербургской Театральной библиотеке.