Как у кинотеатра «Аврора» появилась статуя «Венера Стыдливая»

В декабре 1913-го года во дворе доходного дома книгоиздателя Глазунова открылся самый передовой синематограф в городе «Пикадилли». В 1930-м его переименовали в «Аврору» — кинотеатр стал одним из первых в СССР показывать звуковое и цветное кино. За 111 лет он пережил две революции, Великую Отечественную войну, блокаду Ленинграда и по сей день является важным местом для петербуржцев.
Задумывались ли вы, спеша на киносеанс, что за статуя украшает вход в «Аврору»? Об этом рассказывает киновед, кандидат искусствоведения Алексей Дунаевский в своей новой книге «Аврора: Легенды и были старого кинотеатра». Собака.ru публикует отрывок.
[Cтатуя перед входом в кинотеатр] появилась там сразу, еще в 1913 году, и, очень похоже, ее воспринимали лишь как элемент декора, поскольку чуть выше нее располагалось множество барельефов античных божеств. Да и газеты твердили о том, что фасад кинотеатра выполнен в древнегреческом стиле. Поэтому вынесенная в центр статуя на таком фоне выглядела очень скромно. И никто, похоже, не задавался вопросом, кого же она изображает? Ну, богиня и богиня, Афина вроде бы. Шли годы, здание подвергалось различным модернизациям, и постепенно статуя осталась одна-одинешенька. Другие божества исчезли. Поэтому все внимание сегодня устремилось в центр, на скульптурное украшение фасада.
Однако откатимся немного назад. В 1998 году, во время последнего по счету большого ремонта в «Авроре», не известный нам пока автор изготовил статую, взяв за образец фотографию 1913 года. Это подтверждают сотрудники кинотеатра с многолетним стажем. Копию водрузили на прежнее место, за что отдельное и большое спасибо строителям.
В последнее время многие стали задаваться вопросом: кого конкретно изображает эта статуя? Один из самых популярных ответов — богиню утренней зари Аврору (в греческом варианте — Эос). Этим именем и сегодня объясняют название кинотеатра.
Статуя «Венера Медицейская» расположена в глубине Марлинского сада Нижнего парка ГМЗ «Петергоф»
Такое истолкование многих устраивает, но сильно противоречит историческим фактам. Что ж, пришлось поискать объяснение таинственной «незнакомке», которая по-прежнему продолжает встречать и провожать кинозрителей. Известный петербургский киновед и большой знаток истории города Александр Николаевич Поздняков первым не согласился с уже вошедшим в моду истолкованием этой статуи, как богини утренней зари. С его точки зрения на нас смотрит Венера Медицейская (от семейства правителей Флоренции Медичи) и только она. Но его голос поспешили отнести, как это у нас водится, к «личному мнению». Слишком уж «богиня утренней зари» всем нравится.
Кстати, это одно из самых копируемых античных изображений, широкопредставленноеи в Петербурге. Например, в Петергофе красуются сразу две такие Венеры. Одна из них, мраморная, расположена в глубине Марлинского сада Нижнего парка. Другая, позолоченная Венера Медицейская, является одной из фигур Большого каскада фонтанов. К сожалению, подобраться к ней близко не представляется возможным. Уж больно далеко она расположена по отношениюк лестнице и ограждению.
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Венера Медицейская была очень популярна в дореволюционном Петербурге. Ею можно полюбоваться, в частности, на Гранитной террасе в Царском селе. Эта статуя была изготовлена в мастерской Альберта Ивановича Гамбургера в 1853 году.
В искусствоведении Венера Медицейская относится к типу Venus Pudica — Венера Стыдливая или Венера Целомудренная. Однако со временем отношение к ней стало меняться.
В этой связи крайне интересный материал можно почерпнуть в книге Леонида Таруашвили «Слава и бесславие знаменитых античных статуй: очерки истории восприятия». Автор рассказывает о том, что спор о Венере Медицейской продолжался веками. Действительно ли она стыдлива?
Статуя «Венера Медицейская» у южного фасада Китайского дворца в Ломоносове
Проспер Мериме, к примеру, в своей новелле «Венера Илльская» увидел сочетание «дивной красоты» и «полнейшего бессердечия». Лицо Венеры называлось прекрасно-злобным, и она сотворила немало зла. Не удивительно, что главный герой новеллы погиб от руки влюбленной в него статуи. И местных жителей, кстати, такой исход дела не удивлял. Другие авторы также говорили о наличии демонических сил, таящихся в Венере Стыдливой с ее вечной «двойственностью».
Имело место даже жесткое неприятие этого образа. В 1677 году Папа Иннокентий XI посчитал статую настолько непристойной,что ее отправили во Флоренцию, где Венеру приобрели могущественные Медичи. Однако позиция Папы осталась прежней.
Через многие годы один из современников великого Кановы написал, что «он сделал свою «Венеру» без ошибок «Венеры Медицейской», поза которой напоминает кокетку и даже продажную девицу».
Со временем похожую оценку заслужил и жест Венеры, прикрывавшей свое обнаженное тело. Его перестают связывать со стыдом, как и ее саму. На смену старому истолкованию приходит одно только кокетство.
Петербургские же острословы пошли дальше критиков, переименовав Венеру Стыдливую в Венеру Бесстыжую. Не потому ли ее копии украшали внутренние помещения во многих городских... банях?
Впрочем, такую популярность Венеры Медицейской в Петербурге можно объяснить совсем иначе. Причина тому проста — как вышедшая из пены морской, Венера была связана с водой. А укрепляло такое отношение со стороны банщиков важное дополнение к статуе. У левой ноги Венеры располагался дельфин с сидящими на нем амурами.
Но, как бы то ни было, двойственное понимание образа резко увеличило популярность статуи, превратив ее в предмет страстного коллекционирования. Какие только товары не изготавливались с изображением Венеры Стыдливой! Статуэтки, гравюры, гобелены, настольные медали, рисунки, марки, футболки, открытки, почтовые карточки. Всего и не перечислишь.
Прозвучавшее из уст А. Н. Позднякова объяснение — более чем обоснованное и, возможно, его следует принять как единственно верное, но все-таки в решении гражданского инженера Н. П. Степанова, отвечавшего за облик фасада «Пикадилли», присутствует несколько деталей, позволивших нам выстроить в отношении «авроровской» Венеры свою, пусть даже «конспирологическую» версию.
Давайте присмотримся к разным статуям повнимательнее. И сравним руки. Заметьте, у классических Венер Медицейских правая и левая рука совершают иные движения, нежели руки у статуи на фасаде «Авроры». Кроме того, в классическом варианте правая рука Венеры расположена горизонтально, закрывая грудь, а в нашем случае — левая поднята вертикально, и кисть почти касается подбородка. И куда, кстати, подевался дельфин с амурами? У Венер в Петергофе и Царском Селе они присутствуют, а на Невском, 60 их нет.
На фасаде «Авроры» — Венера Стыдливая, выполненная, возможно, по образцу статуи из гротов Камероновой галереи (грот расположен внизу слева)
Другое отличие состоит в том, что «наша» статуя установлена в нише, которая может что-то символизировать. Погружение в античную мифологию подсказывает, что ниша означает грот или пещеру. Кто же проживал в гроте? Листаем страницу за страницей в книгах и находим — в гроте проживала нимфа Калипсо, божество природы, которое отвечало помимо всего прочего за водную стихию. Почему статуя на фасаде «Авроры» изображена в позе Венеры? Из книжек следует, что богиня любви испытала мимолетный испуг при появлении из морской воды. Однако в «нашем случае» можно предположить, что она от чего-то защищается. Но от чего же? Оказывается, в гроте Калипсо имелись сразу четыре водных источника, и весьма вероятно, что она защищалась от летящих со всех сторон брызг.
А теперь главное. Почему, в отличие от остальных Венер, она стоит на бочке? Такой постамент хорошо виден на фотографии дореволюционного периода. К счастью, здесь не нужно ломать голову — бочка в античной мифологии всегда символизировала виноградарство. Но какое это имеет отношение к Калипсо? А вот какое. Ее грот был весь увит виноградными лозами. А гроздьев было столько, что их не требовалось срывать руками. Просто хватай губами, и все. Это же обитель могущественной нимфы! Так кто же перед нами? Венера Медицейская или Калипсо, спасшая Одиссея после кораблекрушения?
Взгляните на расположение рук у этой Венеры. И сравните с «авроровской». Почти одно и то же. Разве что левая рука у статуи из грота галереи находится чуть ниже. Помните, где стоит статуя на фасаде кинотеатра? В нише. Гроты заменяют ее. Отсутствует только бочка.
Но не будем размахивать руками после драки. Похоже, версия Александра Позднякова, пусть и с некоторым трудом, но все-таки победила. На фасаде «Авроры» — Венера Стыдливая, выполненная, возможно, по образцу статуи из гротов Камероновой галереи. Ее не следует отождествлять с классической Венерой Медицейской из-за другого расположения рук, но она четко соотносится с многочисленными Венерами Стыдливыми, создатели которых позволяли себе некоторые вольности при копировании.
Отрывок из книги Алексея Дунаевского «Аврора: Легенды и были старого кинотеатра» для публикации предоставило издательство «Пальмира».
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