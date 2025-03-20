Как у кинотеатра «Аврора» появилась статуя «Венера Стыдливая»

Такое истолкование многих устраивает, но сильно противоречит историческим фактам. Что ж, пришлось поискать объяснение таинственной «незнакомке», которая по-прежнему продолжает встречать и провожать кинозрителей. Известный петербургский киновед и большой знаток истории города Александр Николаевич Поздняков первым не согласился с уже вошедшим в моду истолкованием этой статуи, как богини утренней зари. С его точки зрения на нас смотрит Венера Медицейская (от семейства правителей Флоренции Медичи) и только она. Но его голос поспешили отнести, как это у нас водится, к «личному мнению». Слишком уж «богиня утренней зари» всем нравится.

Кстати, это одно из самых копируемых античных изображений, широкопредставленноеи в Петербурге. Например, в Петергофе красуются сразу две такие Венеры. Одна из них, мраморная, расположена в глубине Марлинского сада Нижнего парка. Другая, позолоченная Венера Медицейская, является одной из фигур Большого каскада фонтанов. К сожалению, подобраться к ней близко не представляется возможным. Уж больно далеко она расположена по отношениюк лестнице и ограждению.

<...>

Венера Медицейская была очень популярна в дореволюционном Петербурге. Ею можно полюбоваться, в частности, на Гранитной террасе в Царском селе. Эта статуя была изготовлена в мастерской Альберта Ивановича Гамбургера в 1853 году.

В искусствоведении Венера Медицейская относится к типу Venus Pudica — Венера Стыдливая или Венера Целомудренная. Однако со временем отношение к ней стало меняться.

В этой связи крайне интересный материал можно почерпнуть в книге Леонида Таруашвили «Слава и бесславие знаменитых античных статуй: очерки истории восприятия». Автор рассказывает о том, что спор о Венере Медицейской продолжался веками. Действительно ли она стыдлива?