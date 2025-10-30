ТРЦ «Галерея» уйдет на реновацию в 2026 году

«С января до ноября объект идет под реновацию, будут обновлены все коридоры, места общего пользования. Работы будут проведены поэтапно, что минимизирует влияние на работу арендаторов и комфорт гостей», — сообщил генеральный директор торгово-развлекательного центра Дмитрий Гашичев для РБК.

ТРЦ «Галерея» работает с 2010 года. Общая площадь составляет 192 000 квадратных метров. В одном из крупнейших торговых центров в Петербурге находится более 300 магазинов, включая мировые бренды масс-маркета, премиум-сегмента и люкс-класса.