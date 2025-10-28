Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Два корпуса Апраксина двора ждет реконструкция

Их планируют приспособить под непродовольственную торговлю. Также в планах соединить два корпуса галереей с атриумом и восстановить витражи на боковых фасадах, наружную галерею на уровне первого этажа.

Как пишет «Фонтанка» со ссылкой на акт государственной историко-культурной экспертизы на сайте КГИОПа, работы собираются проводить на корпусах 37-38 дома 28-30 по Садовой улице. Они находятся на внутриквартальной территории Апраксина двора и являются объектами в составе памятника — «Апраксин двор с Мариинским рынком (б. Щукиным двором)-комплекс».

В проекте предусмотрены работы по сохранению объекта культурного наследия: планируют отреставрировать фасады, восстановить утраченный атриум между корпусами, а также воссоздать витражи на боковых фасадах, наружная галерея в уровне первого этажа. Помимо этого, собираются заглубить пол подвала до отметки -3.75 метра, чтобы полноценно использовать подвал как торговый ярус.

В центре пассажа сделают два эскалатора и две открытые лестницы, которые свяжут подвал и первый этаж. На уровне второго этажа появятся галереи и переходы. Торговые залы разместят на каждом из трех этажей.

