Два корпуса Апраксина двора ждет реконструкция

Как пишет «Фонтанка» со ссылкой на акт государственной историко-культурной экспертизы на сайте КГИОПа, работы собираются проводить на корпусах 37-38 дома 28-30 по Садовой улице. Они находятся на внутриквартальной территории Апраксина двора и являются объектами в составе памятника — «Апраксин двор с Мариинским рынком (б. Щукиным двором)-комплекс».

В проекте предусмотрены работы по сохранению объекта культурного наследия: планируют отреставрировать фасады, восстановить утраченный атриум между корпусами, а также воссоздать витражи на боковых фасадах, наружная галерея в уровне первого этажа. Помимо этого, собираются заглубить пол подвала до отметки -3.75 метра, чтобы полноценно использовать подвал как торговый ярус.

В центре пассажа сделают два эскалатора и две открытые лестницы, которые свяжут подвал и первый этаж. На уровне второго этажа появятся галереи и переходы. Торговые залы разместят на каждом из трех этажей.