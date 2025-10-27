Восстановили историческую облицовку на фасаде доходного дома Киселева на Петроградской стороне

«Сама идея облицовки была основана на историческом фиксационном чертеже из архивных фондов, который свидетельствует, что поверхность фасада была отделана плиткой. Расчистка штукатурки позволила также выявить оттиск тыльной поверхности плитки, ранее размещенной на фасаде. Глазурь, которая часто использовалась в «модерне», подобрана в изумрудном оттенке с переливами, что подчеркивает стилистику и уникальный декор здания. Именно данные архивов и проб позволили разработать это красивое сочетание, которое так преобразило главную улицу Петроградской стороны», — рассказали в КГИОП.

До наших дней здание дошло с оформлением первого этажа в розовом цвете. Под современными слоями штукатурки удалось найти и восстановить утраченный декор.

Доходный дом построили в 1905 году по проекту архитектора Владимира Гартмана. По данным петербургской переписи 1906 года здание принадлежало торговцу галантерейными товарами Александру Красавину. В разные годы в доме проживали архитектор Александр Барановский, художник Петр Мясоедов, собирались участники «Объединения реального искусства», в числе которых были Даниил Хармс и Николай Заболоцкий.