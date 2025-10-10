Дом творчества композиторов в Репино добавили в список выявленных памятников

Комиссия рекомендовала включить объект с признаками объекта культурного наследия «Дом творчества композиторов в пос. Репино» на Приморском шоссе, 471 в перечень выявленных объектов культурного наследия. В перечень также включили локализованную территорию, связанную с жизнью и творчеством выдающихся советских и российских композиторов середины — второй половины XX века.

Сотрудники использовали научно-исследовательские материалы в ЦГИА СПб, ЦГАКФФД СПб, НИМ РАХ, архиве КГИОП, историко-краеведческую и справочную литературу, чтобы установить историко-культурную ценность объекта.

Как рассказали в пресс-службе КГИОП, союз композиторов СССР создали в 1932 году. Первый ленинградский дом отдыха композиторов находился на даче Шалька в Ольгино в 1937 году. Летом 1945 года распорядились строить Дома отдыха для композиторов на границе поселков Репино и Комарово. Изначально Дом творчества композиторов находился в бывшем дачном доме Танеева-Вырубовой на берегу Финского залива.

«Практически сразу стало очевидно, что одного здания не хватает. Новая территория была найдена через дорогу от Финского залива, на участке т.н. «Голубой дачи». Это бывшая дача купца Георгия Васильевича Сажина, построенная в 1908 году по проекту архитектора Ипполита Александровича Претро», — рассказали в комитете.

Функционировать Дом творчества композиторов в Репино начал с 1948 года. Дальше занимались развитием территорий. В 1950-1960-х годах здесь строили новые одно- и двухэтажные деревянные и каменные дома. К примеру, построенный в 1951 году коттедж № 12 в духе сталинской неоклассики до сих пор сохраняет исторический облик.

В 1968 году построили двухэтажный Главный корпус в стиле советского модернизма. В нем была столовая, киноконцертный зал, бильярдная и библиотека. Всего, по данным из разных источников, возвели от 20 до 30 коттеджей. Члены Союза имели право жить в коттедже за минимальную плату до трех месяцев.

С 1961 года в репинском Доме творчества отдыхал и работал Дмитрий Дмитриевич Шостакович. Он жил в коттедже № 20. Здесь композитора навестила Анна Андреевна Ахматова, жившая в Комарово. Само здание неоднократно ремонтировали, но сохранился рояль, на котором играл Шостакович.

В домах-коттеджах жили и творили Василий Соловьев-Седой, Андрей Петров, Евгений Мравинский, Мстислав Ростропович, Родион Щедрин, Сергей Слонимский, Юрий Темирканов, гостили Фаина Раневская, Аркадий Райкин, Владимир Высоцкий.