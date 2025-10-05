Блокадную подстанцию на Фонтанке отреставрируют без размещения гостиницы

Блокадную подстанцию на набережной Фонтанки отреставрируют и адаптируют к современному использованию. В северо-западной двухэтажной части, пристроенной в начале 1950-х годов, проведут ремонт и перепланировку без изменения объемов, а поздние пристройки и надстройки демонтируют. Территорию благоустроят. Проект предусматривает разбор инженерных систем, расчистку фасадов, реставрацию кирпичной кладки, восстановление декоративной штукатурки и замену кровли. Также планируется обустройство нового крыльца, раскрытие исторических витражных проемов и заложенных окон.

Здание находится в ведении ФКУ «Российская государственная цирковая компания». Его планируют использовать под музей, репетиционный зал и административные помещения. Проекты размещения гостиницы утратили актуальность.

Напомним, тяговая подстанция «Центральная» (№ 11) была построена в 1931–1932 годах по предположительному проекту архитектора Раисы Кохановой. Это самая ранняя из сохранившихся в Петербурге подстанций, выполненных в стиле конструктивизма. Во время блокады Ленинграда она обеспечивала работу контактной сети основных маршрутов центральной части города, за что получила название «блокадная подстанция».

