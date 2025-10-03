На Обводном канале проведут капремонт почти километра набережной

Речь идет об участке от Атаманского до Французского моста протяженностью более 700 метров. Будут обновлять подпорную стенку, при это планируют сохранить исторический облик.
Как рассказали в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры, на участке от Атаманского до Французского моста возведут новую железобетонную подпорную стенку. Элементы архитектурного декора планируют демонтировать и направить на реставрацию. Будут восстанавливать металлические звенья перильного ограждения, карнизные камни и блоки облицовки.
Все элементы промаркируют перед отправкой в мастерскую, чтобы после завершения работ вернуть все на прежние места, сохранив исторический облик набережной.
