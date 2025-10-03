На Обводном канале проведут капремонт почти километра набережной

Как рассказали в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры, на участке от Атаманского до Французского моста возведут новую железобетонную подпорную стенку. Элементы архитектурного декора планируют демонтировать и направить на реставрацию. Будут восстанавливать металлические звенья перильного ограждения, карнизные камни и блоки облицовки.

Все элементы промаркируют перед отправкой в мастерскую, чтобы после завершения работ вернуть все на прежние места, сохранив исторический облик набережной.