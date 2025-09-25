Дом Зингера в Петербурге планируют отреставрировать

Здание на Невском проспекте, 28А является объектом культурного наследия федерального значения. Как пишет «Деловой Петербург», уже провели историко-культурную экспертизу, в которой указано нынешнее состояние элементов, а также планы по сохранению здания. Согласно документу, постройка в стиле поздней эклектики и раннего модерна требует реставрации.

Проектную документацию по сохранению здания разрабатывали в ООО «СевЗап ПБ». Из проекта следует, что будут заменять покрытие кровли на чешуйчатую металлическую, аналогичную исторической. Планируют очищать крышу и скульптуры от коррозий, заменять покрытия венчающего карниза, колпаки дымовых труб, мансардных окон.

Некоторые старые лестницы и ходовые мостки также планируют заменит изделиями индивидуального изготовления. Помимо этого, требуется отреставрировать купол, световые фонари, перекрытия, части балконов. Современное остекления заменят на однокамерные изогнутые стеклопакеты, а многолетние трещины будут устранять.

Помимо этого, необходимо провести ремонт мозаичного покрытия пола купола, реставрацию скульптур и элементов декора, глазурованной плитки арочного проезда, брандмауэрных стен. Сохранившиеся фонари со стороны канала Грибоедова будут реставрировать специалисты. Они же займутся воссозданием утраченных фонарей со стороны Невского проспекта по образцу сохранившихся.

«При этом на время производства работ проектом предполагается демонтаж существующего оборудования подсветки фасадов здания с последующим монтажом на исходные позиции», — указано в документации.

Как следует из заключения, состояние конструкций купола и армиллярной сферы оценивается как ограниченно работоспособное, скульптур и металлического декора купола и сферы — неудовлетворительное (как и состояние гидроизоляции, отмосток, некоторых лестниц и фонарей).