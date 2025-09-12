Новому владельцу «Крестов» передали общежитие ФСИН

Группа компаний «КВС» в дополнение к комплексу бывшего СИЗО «Кресты» в Петербурге получит здание общежития управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) на Арсенальной набережной, 7Б, пишет «Деловой Петербург» с ссылкой на протокол комиссии.

Трехэтажное здание, построенное в 1892 году в составе комплекса тюрьмы «Кресты», имеет площадь 760 квадратных метров м, участка — 0,1 га. Историческая постройка со статусом объекта культурного наследия «Дом для надзирателей» до последнего времени была в оперативном управлении ФКУ «Колония-поселение № 8 ГУФСИН России по Петербургу и Ленобласти».

В нем располагалось общежитие УФСИН. В нем было зарегистрировано 28 человек (11 семей). Расселять семьи должен новый собственник, следует из протокола правительственной комиссии.

В начале июля 2025 года рассказали, что одно из зданий «Крестов» планируют переделать в отель. Предполагается, что гостиницу разместят в одной из крестообразных построек на Арсенальной набережной. Во что будут переоборудовать второе такое же здание, пока не известно, этот вопрос прорабатывается.

Ранее стало известно, что проект приспособления «Крестов» под современное использование должны подготовить до конца 2025 года. Его представят на Совете по сохранению культурного наследия. Положительное заключение экспертизы также ожидают в текущем году.

Напомним, у бывшего следственного изолятора в центре Петербурга появился новый собственник. Финкельштейн собирается сделать из «Крестов» концертно-музейную площадку для больших мероприятий и выставок. Одним из участников аукциона по продаже комплекса бывшего следственного изолятора «Кресты» на Арсенальной набережной выступает миллиардер Евгений Финкельштейн (корпорация PMI, билетный оператор Kassir.ru). В «Крестах» он планирует открыть «Музей истории добра и зла», а также концертную площадку.

Кроме того, на перестройку «Крестов» может потребоваться больше 10 млрд рублей. В такую сумму эксперты оценили инвестиции для реконструкции бывшего СИЗО. Оценки аналитиков разнятся в зависимости от концепции владельца тюремного комплекса и памятника архитектуры.

Проект планировки «Крестов» выставили на общественное обсуждение. Здания могут передать под «государственное управление», а территорию могут разделить на восемь участков. Сейчас запустили общественные обсуждения на сайте городского комитета по градостроительству и архитектуре по внесению изменений в проект межевания территории.

Территорию бывших «Крестов» разделят на несколько участков перед продажей на торгах. «Резать» будут на восемь участков, самый большой из которых займет 2,88 га и охватит оба крестообразных здания. У всех восьми участков на территории «Крестов» — вид разрешенного использования «государственное управление».