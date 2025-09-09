Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Серебряные ряды на Невском проспекте отреставрируют

Сейчас ищут подрядчика для проведения реставрации фасадов Серебряных рядов. Работы должны завершить до 31 декабря 2026 года.

Baturina Yuliya / Shutterstock.com

Объект культурного наследия федерального значения находится на Невском проспекте, 31. Начальная стоимостью работ — 27,4 млн рублей, следует из госзакупок. От подрядчика просят заменить кровлю, восстановить штукатуру и облицовку гранитных ступеней цоколя. Работы необходимо начать с демонтажа «позднейших металлических ограждений» здания. Также нужно предусмотреть установку новых металлических дверных заполнений.

«Двери выполнить с уплотнением в притворах и укомплектовать приспособлениями для самозакрывания... Фурнитура дверных блоков — по образцу, стилистически соответствующему архитектурному облику здания», — сказано в документах госзакупки.

Здание в стиле классицизма построили в 1784-1786 годах по проекту архитектора Джакомо Кваренги. В конце 1730-х здесь были одноэтажные деревянные лавки с галереями, где торговали изделиями из серебра и драгоценных камней. После пожара в 1783-м здесь появились каменные ряды по заказу купцов, которые выделили деньги на их строительство.

На фасаде здания есть двухъярусная аркада. В 1878 году нижнюю галерею закрыли, при реконструкции в 1981-1982 годах ее открыли, а в 1999-м вновь застеклили.

