В Петербурге 25 домов на набережных ждет капитальный ремонт

Начать работы планируют в 2027 году, а завершить до 2030 года. А в следующем году собираются завершить капитальный ремонт всех 85 многоквартирных домов и нескольких нежилых зданий на Невском проспекте, которыми занимается КГИОП.

Popova Valeriya / Shutterstock.com

«В следующем году мы планируем завершить полностью капитальный ремонт всех 85 многоквартирных домов и нескольких нежилых зданий, которыми занимается КГИОП. Весь Невский проспект в 2026 году мы полностью отремонтируем», — сказал председатель Жилищного комитета города Денис Удод в интервью «Деловому Петербургу».

Сейчас на Невском проспекте реализуют программу комплексного капитального ремонта, которую собираются продолжить с 2027 года.

«Понятно, что в первую очередь мы затрагиваем наши, так скажем, парадные, гостевые места с туристической составляющей. Пока это набережные. 25 домов мы наметили с 2027 года по 2030-й капитально отремонтировать», — пояснил глава комитета.

