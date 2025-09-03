После реновации откроют библиотеку Толстого на Васильевском острове

В обновленном пространстве «Толстовки» будут проходить лекции, кинопоказы, паблик-токи, творческие мастер-классы. Также площадку будут развивать как туристическую и краеведческую Мекку с использованием интерактивных технологий:

Интерактивная стена, рассказывающая об истории Васильевского острова. Также обнародуют архив ученого и исследователя Арнольда Рейнфельда — одного из самых полных частных источников о застройке и жизни Васильевского острова.

Информационно-краеведческий центр с архивными материалами;

Сенсорный уличный экран, встроенный в витрину — с интерактивными картами Петербурга и маршрутами, связанными с Толстым и другими значимыми личностями.

Что касается других примеров использования современных технологий: помимо электронных стоек самообслуживания внутри библиотеки, терминала выдачи/приема книг (аналогичного пунктам доставки товаров) во входной зоне, и другого полностью автоматизированного профессионального оборудования, гостей и читателей будет приветствовать говорящая голограмма Льва Николаевича Толстого.

В день открытия обновленной Библиотеки №2 имени Л. Н. Толстого на 6-й линии В.О., 17, 7 сентября с 11:00 до 20:00 пройдет фестиваль под лозунгом «Проживи один день как великий писатель».

Участников фестиваля ждут мероприятия, вдохновленные дневниками и образом жизни писателя. Например, гости смогут посетить лекцию филолога, исследующего дневники Толстого, концерт пианистки с любимыми фортепианными произведениями Льва Николаевича, квиз на знание жизни и творчества русского классика и другое.

Кроме того, весь день в библиотеке будут действовать локации, раскрывающие те или иные стороны жизни Толстого в интерактивном формате: тест, определяющий какой любимый вид спорта Толстого тебе подходит, игра, в которой нужно угадать ингредиенты любимых вегетарианских блюд писателя, фотозона, где можно сделать фотографию в эстетике толстовского времени.

Подробную программу Фестиваля можно найти по ссылке.

16+