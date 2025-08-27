Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Когда завершат реставрацию фасадов Петропавловской крепости? Ответили власти

Работы стартовали осенью 2022 года. Ранее реставрацию гранитных фасадов не проводили. 

JetKat / Shutterstock

Реставрацию гранитных фасадов Петропавловской крепости планируют завершить в 2026 году, сообщил глава комитета по культуре Федор Болтин. Напомним, что еще в июле прошлого года сроки завершения работ сдвинули с декабря 2024-го на декабрь 2026-го. 

Помимо этого, по словам Федора Болтина, в следующем году завершат реставрацию усадьбы «Уткина Дача», где откроется Музей городской скульптуры, а также ремонт Центральной городской публичной библиотеки им. Маяковского на Гражданском проспекте. 

