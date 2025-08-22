Базу отдыха «Маяк» в Курортном районе ждет реконструкция

База отдыха расположена на Средневыборгском шоссе, 5. Проект реконструкции предусматривает масштабные работы по улучшению инфраструктуры, что позволит увеличить вместимость девяти спальных корпусов до 514 мест.

Основная функция объекта сохранится санаторно-курортная. В одном из зданий разместят трехэтажный медицинский комплекс площадью 4100 квадратных метров, в котором будут лечебный бассейн, душ Шарко, кабинет физиотерапии и другие пространства для оздоровления. Бассейн сутки он сможет принимать до 886 посетителей. Планируют также проводить реабилитацию пациентов после операций и травм.

Сейчас базой площадью 24,8 г владеет компания «Коста». Как рассказал для РБК автор проекта архитектор Андрей Славянинов, компания планирует провести реконструкцию более 40 зданий 1970-1980-х годов постройки общей площадью 24,5 тысячи квадратных метров. Часть из них в аварийном состоянии после пожара.

«Среди основных направлений медицинского комплекса будет лечение нервной, дыхательной, сердечно-сосудистой, опорной систем, а также кожных заболеваний, и нарушения обмена веществ. Также предусмотрена реабилитация пациентов после операции и ранений», —рассказал Андрей Славянинов.

Кроме того, реконструируют трехэтажный детский игровой центр, который займет 1,3 тысячу квадратных метров, также восстановят клуб с актовым залом и ресторан на 300 мест и пять площадок для лечебной физкультуры, обустроят эко-тропу и сад с фонтаном.