Территорию бывшего СИЗО «Кресты» готовят к перепланировке для реконструкции

Уведомление о подготовке появилось на сайте Смольного. Корректировка проекта планировки затронет квартал в границах улиц Михайлова, Комсомола, Арсенальной улицы и Арсенальной набережной. ППТ последний раз утверждали в 2012 году. Документацию по проекту планировки территории собираются закончит в течение года.

Корректировать собираются следующее: изменение красных линий, изменение границ существующих и планируемых построек, изменение характеристик зданий, установление и изменение вида разрешенного использования территории, пишет «Фонтанка».

Напомним, у бывшего следственного изолятора в центре Петербурга появился новый собственник. Финкельштейн собирается сделать из «Крестов» концертно-музейную площадку для больших мероприятий и выставок. Одним из участников аукциона по продаже комплекса бывшего следственного изолятора «Кресты» на Арсенальной набережной выступает миллиардер Евгений Финкельштейн (корпорация PMI, билетный оператор Kassir.ru). В «Крестах» он планирует открыть «Музей истории добра и зла», а также концертную площадку.

Кроме того, на перестройку «Крестов» может потребоваться больше 10 млрд рублей. В такую сумму эксперты оценили инвестиции для реконструкции бывшего СИЗО. Оценки аналитиков разнятся в зависимости от концепции владельца тюремного комплекса и памятника архитектуры.

Проект планировки «Крестов» выставили на общественное обсуждение. Здания могут передать под «государственное управление», а территорию могут разделить на восемь участков. Сейчас запустили общественные обсуждения на сайте городского комитета по градостроительству и архитектуре по внесению изменений в проект межевания территории.

Территорию бывших «Крестов» разделят на несколько участков перед продажей на торгах. «Резать» будут на восемь участков, самый большой из которых займет 2,88 га и охватит оба крестообразных здания. У всех восьми участков на территории «Крестов» — вид разрешенного использования «государственное управление».