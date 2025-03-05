Как жить в памятнике архитектуры: реставрация дверей, витражей и курсы ЖКХ — уникальный опыт жильцов дома Бака

Здание на Кирочной, 24 — памятник модерна начала 20 века — уникально не только своими дворовыми воздушными галереями, но и как редкий пример бережного отношения жильцов к архитектуре (команда жильцов Дома Бака — лауреаты премии «Петербург будущего» 2025 года в номинации «Профессиональные петербуржцы года»). Собственники добились ремонта кровли и досрочного капитального ремонта — его срок сместили с 2033-го на 2018 год. А в ноябре 2024 года при поддержке фонда «Внимание» закончили реставрацию и восстановление входных групп. Собака.ru поговорила с председательницей совета дома Бака Мариной Жуковой о петербургском мире дверей, о будущем музее истории дома, о запуске бесплатных курсов по ЖКХ и о том, как жители дома относятся к экскурсиям.
Я живу в доме Бака с самого рождения. В детстве здание мне казалось огромным и мрачным: почти все время был сломан лифт, на лестничных пролетах стояли деревянные леса. До своей квартиры на шестом этаже мы с родителями шли пешком. Этажами ниже размещались огромные коммуналки с узкими темными коридорами и несоразмерно высокими потолками. Помню, когда мне было 7 лет, в доме заменили оригинальную шахту лифта, украшенную чугунными розами, на обыкновенный — я заплакала, когда увидела утрату.
В девяностые дом больше напоминал жуткий проходной двор: двери парадной были постоянно открыты, отсутствовал свет. В то время начали расселять коммуналки на первом этаже: например, часть квартиры Юлиана Бака выкупили под офис. Микс из коммуналок, целых жилых квартир и бизнес — в таком состоянии мы встретили нулевые.
В конце 2009 года проблемы отсутствия должного ремонта и ухода за домом меня, как жительницу мансарды, коснулись непосредственно. Сильные снегопады привели к протечкам, и мою квартиру затопило прямо под Новый год. Кровлю очищали, но ремонта не было, поэтому на следующий год проблема только усугубилась — в квартире обвалился потолок, требовался ремонт крыши. Дом Бака в целом нуждался в реставрации.
О реставрации витражей, входных групп и запуске бесплатного курса по ЖКХ
В 2013 году власти опубликовали предварительный список многоквартирных домов для включения в Региональную программу капитального ремонта на ближайшие 25 лет. По нашему адресу работ по устранению аварийности в планах не было, а ремонт подвалов, кровли и фасадов был запланирован на неосязаемые сроки. Проблема с протечками крыши охватила многих жителей: квартиры затопило от шестого до четвертого этажа. Мы объединились с соседями и добились текущего ремонта кровли и досрочного капитального ремонта фасада — его срок сместили с 2033-го на 2018 год. Но капремонт не включал в себя реставрацию внутренних дверей и исторических интерьеров здания.
В 2016 году мы нашли двери из дома Бака на «Авито», но они исчезли бесследно. Через девять месяцев краевед Максим Косьмин случайно узнал еще одни оригинальные двери в интерьерах кафе «Рубинштейн» — их передали нам для реставрации.
Фонд капитального ремонта в рамках капремонта фасада выделил в смете около 20 тысяч рублей на восстановление утраченных внешних дверей первой парадной. По проекту предполагалась установка железных с филенками. Мы убедили руководство Жилищного комитета внести корректировки в планы, увеличить бюджет и воссоздать двери. И начали искать финансирование на воссоздание еще одной пары дверей, реставрацию тамбуров и интерьеров в целом. Благодаря компании «Сплат» отреставрировали внутриквартирный витраж Юлии Казариной вместе со студентами Института Культуры. В 2018 году открылся фонд «Внимание» — и дом Бака стал одним из первых проектов благотворительной организации. Уже к марту 2019-го мы организовали сбор средств и смогли начать реставрацию входных групп.
Дом Бака является объектом культурного наследия, поэтому все работы на объекте требуют согласований. Сначала необходимо получить задание на реставрацию и договориться с проектной организацией, имеющей лицензию Минкульта. Затем она должна сделать проект — по готовности его нужно отправить на экспертизу к аттестованным экспертам. Весь комплект документов сдаем в КГИОП. Комитет согласовывает или отправляет на доработку. Мы получали отказы и перерабатывали проект четыре раза, поэтому только в сентябре 2023 года смогли приступить к восстановлению входных групп.
Во время реставрации обнаружили интересную особенность дома — в двух парадных двери открываются по-разному. В первой мы сначала открываем правую дверь вовнутрь и заходим, а потом левую. Во второй, где воздушные галереи, — оба раза правую. У нас получился целый спор с реставраторами. Когда мы демонтировали внутренние железные двери, установили, что это исходное решение Бориса Гиршовича, автора проекта дома Бака.
Проект реставрации дверей связан с искусствоведом Никитой Андреевым. Он тот самый человек, который нашел дореволюционную фотографию наших тамбуров в Российской национальной библиотеке. На снимке видно, что на внешних дверях есть 24 секции фацетных стекол. У нас уже был готов проект реставрации. С учетом долгих согласований и чередой отказов, менять что-то в моменте мы побоялись. И приняли решение, что история с остеклением — задача на будущее. В этом году дом Бака ждет капитальный ремонт кровли. Планируем искать решения для восстановления интерьеров, уже есть согласованный проект реставрации витражей.
За несколько лет мы накопили огромный опыт в сфере ЖКХ и реставрации. К нам часто обращались жителей исторического центра за консультацией. Каждому отвечали в частном порядке и в какой-то момент решили всю информацию систематизировать. В 2022 году появилась Коалиция советов домов Центрального района, а через год вместе с основательницей проекта «Двери с помоек» Валей Манн и жительницей дома Тимофеева на Лахтинской Инной Дюковой мы придумали бесплатные курсы по ЖКХ. Это неформальные встречи, где мы обсуждаем все, что касается ЖКХ: каковы права и ответственность собственников, как приблизить капитальный ремонт и многое другое. Разбираем частные вопросы, выполняем домашние задания. В группу набираем по 7-8 человек. Сейчас выпускаем четвертый поток. О старте курса мы объявляем в соцсетях дома Бака, «Двери с помоек» и Лахтинской, 3. Чтобы попасть на занятия, необходимо заполнить анкету — указать свои данные и какую проблему хотите решить после курса. В последний раз нам пришло более 70 заявок. Пока следующий поток не анонсируем, но совсем скоро проведем открытые лекции в «Циферблате».
О будущем музее истории дома и экскурсиях
Изначально у дома Бака была закрытая группа ВК, где собственники обсуждали бытовые вопросы, делились снимками интерьеров и найденных предметов. В какой-то момент она привлекла краеведов, историков, фотографов — всех, кто интересовался архитектурным наследием и известными квартирантами. Мы провели голосование среди жителей и решили открыть сообщество для всех. Так, вместе с соседями Галиной Сухаревой, Аллой Ломп и исследователем поэта Анатолия Мариенгофа Юрием Ревой мы запустили целый краеведческий проект.
Осенью 2019 года над сводами вестибюля первой парадной мы нашли старинный люк в стене, ведущий в «тайную комнату». Здесь располагалась секретарская военного министра Александра Федоровича Редигера. Раньше в комнату вела лестница из его квартиры на втором этаже, но при перепланировках секретарская стала отдельным пространством.
При разборе мусора, под слоем пыли и битого кирпича были бумаги, связанные с конторой Южной горнозаводской биржевой артели: пустые и заполненные фирменные бланки, книги учета продукции, результаты внутреннего аудита (учет мыла, ванили, кофе, цикория, шоколада, осетрины, судака, коржиков, дрожжей и прочего). Мы нашли газеты 1906 года, несколько упаковок от сигарет высшего сорта №2 «Гаванеры» и опустошенную, но очень красивую бутылку из-под столового вина от Хамовнического пивоваренного завода.
Плитка Max Laeuger. До начала нулевых изразцы украшали камин в квартире Юлиана Бака, позднее были утрачены. В 2018 году их нашла энтузиастка Екатерина Кудрина и подарила сообществу дома Бака
Предметы, найденные жителями дома Бака на мансарде: американские консервы, бутылка «Боржоми», крышка из-под крема с радием, бутылочка из-под лимонного сока
Экземпляр газеты «Речь», основанной Юлианом Борисовичем Баком. Дирекция издания располагалась в доме на Кирочной, 24. Подарок жителей
Это помещение рассматривали под музей истории дома Бака. За эти годы мы собрали множество находок: во время ремонта мансарды нашли ортопедическую подкову и крышечку от радиоактивного крема, а еще выкупили оригинальные каминные изразцы из квартиры Юлиана Бака. Пока решаем, как организовать музей так, чтобы он мог сосуществовать с жилой функцией дома, не мешать остальным собственникам.
Любая известность имеет как положительные, так и отрицательные стороны. Благодаря нашему сообществу «Дом Бака. Галерея историй» мы смогли обратить внимание на здание и приблизить реставрацию. Приятно, что нашим домом интересуются горожане и туристы. Первое время мы даже водили экскурсии вместе с проектом «Открытый город». Затем у нас начался капитальный ремонт. Во время пандемии сильно вырос поток туристов, он был неконтролируемым. Экскурсии не приносили пользы памятнику архитектуры: те средства, которые люди платили за посещения маршрута, уходили целиком организаторам.
Мы рассматривали вариант организации экскурсий, как у парадной «Ромашка», где жители наняли консьержа и сделали вход для туристов за отдельную плату. Но для этого решения нужно согласие ⅔ собственников, которого нет по сей день. Наша текущая позиция заключается в том, что мы, как жители дома, можем устанавливать правила по использованию общедомового имущества. Мы не против гостей, но от коммерческих экскурсий пользы для дома нет. Летом 2023 года вместе с фондом «Внимание» и проектом «Двери с помоек» мы возобновили наши акции по расчистке метлахской плитки — это тоже возможность открыть двери для всех. Проводим экскурсию, чистим плитку и идем пить чай в одну из квартир, где собственники рассказывают об истории архитектурного памятника. Для нас важно быть открытыми, но пока мы не утвердили формат, при котором экскурсии могли бы существовать без конфликта внутри дома. Если что-то изменится, обязательно сообщим.
Фото: Елизавета Медунецкая
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