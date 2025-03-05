Как жить в памятнике архитектуры: реставрация дверей, витражей и курсы ЖКХ — уникальный опыт жильцов дома Бака

Я живу в доме Бака с самого рождения. В детстве здание мне казалось огромным и мрачным: почти все время был сломан лифт, на лестничных пролетах стояли деревянные леса. До своей квартиры на шестом этаже мы с родителями шли пешком. Этажами ниже размещались огромные коммуналки с узкими темными коридорами и несоразмерно высокими потолками. Помню, когда мне было 7 лет, в доме заменили оригинальную шахту лифта, украшенную чугунными розами, на обыкновенный — я заплакала, когда увидела утрату.

В девяностые дом больше напоминал жуткий проходной двор: двери парадной были постоянно открыты, отсутствовал свет. В то время начали расселять коммуналки на первом этаже: например, часть квартиры Юлиана Бака выкупили под офис. Микс из коммуналок, целых жилых квартир и бизнес — в таком состоянии мы встретили нулевые.

В конце 2009 года проблемы отсутствия должного ремонта и ухода за домом меня, как жительницу мансарды, коснулись непосредственно. Сильные снегопады привели к протечкам, и мою квартиру затопило прямо под Новый год. Кровлю очищали, но ремонта не было, поэтому на следующий год проблема только усугубилась — в квартире обвалился потолок, требовался ремонт крыши. Дом Бака в целом нуждался в реставрации.