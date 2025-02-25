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Разработали концепцию музея архитектуры и градостроительства на Тучковом буяне

Концепцией общественно-информационного пространства занимались члены Санкт-Петербургского союза архитекторов. В восстановленном Шофном корпусе под музей планируют выделить часть первого этажа и весь второй этаж.

Shutterstock.com (Srg Gushchin)

«Я считаю, что Петербург — чуть ли не единственный из мегаполисов, который не имеет площадки, где его жители могли бы получить достоверную и качественную информацию об истории архитектуры и градостроительства, причем не только Петербурга и соседнего региона, но и всей страны», — рассказал «Петербургскому дневнику» президент Санкт-Петербургского союза архитекторов Владимир Григорьев.

Сейчас «Газпром» совместно с правительством города реализуют проект преобразования территории Тучкова буяна на Петроградской стороне. Здесь планируют обустроить общественно пространство, а восстановление Шофного корпуса — одного из бывших пеньковых складов Тучкова буяна — станет частью этого проекта. Это здание снесли в 1930-е годы, и сейчас от первоначального объекта сохранился только фундамент.

«Восстановленный Шофный корпус будет как местом для музея архитектуры и градостроительства, так и входной зоной в новое общественное пространство Тучкова буяна. Под музей планируется выделить часть первого этажа и весь второй этаж восстановленного здания. В нем же сделают гардероб, кассы, туалеты. Постройку планируется связать с историческими зданиями пеньковых складов, которые сегодня выходят фасадами на Малую Неву, с помощью крытой стеклянной галереи», — добавляет Григорьев. Он также отметил, что точных сроков реализации проекта пока нет.

Напомним, конкурс на разработку архитектурной концепции выставочного пространства в пеньковых рядах заключили в марте 2024 года. Сумма контракта составила около 4 млн рублей. В техническом задании прописывали следующее: «Создание в Санкт–Петербурге выставочного пространства советского и российского градостроительства». Оно должно формировать «комплексное представление об архитектуре Санкт–Петербурга — Петрограда — Ленинграда», а также давать «понимание основных факторов, влияющих на изменение облика города».

Помимо пространства для основной композиции об архитектуре нужно создать площадки для демонстрации современных архитектурных проектов, проведения архитектурных конкурсов, а также временных выставок, посвященных различным аспектам истории архитектуры.

В техзадании указано, что выставочное пространство должно занять не само здание пеньковых рядов (федеральный памятник архитектуры, выходящий на набережную Малой Невы), а постройку, которую возведут на территории памятника со стороны двора. Предполагается, что это будет воссозданный Шофный корпус.

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