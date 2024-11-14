Реконструкция Дома Брюллова выросла в цене

Здание признано объектом культурного наследия федерального значения. Объект площадью около 2000 квадратных метров по программе «Рубль за метр» выиграла в 2022 году аффилированное с Басалыгиным ООО «Я хочу быть твоей канарейкой».

Как рассказал «Ведомостям» один из инвесторов проекта — основатель BS Аrt Development Group Александр Басалыгин, в доме должны были открыть в 2024 году креативное пространство «Брюллофт» с общепитом, ретейлом, офисами, экспозицией по истории особняка и города. А затраты на реконструкцию оценивались в 200 млн рублей.

Однако к осени необходимая сумма на реконструкцию исторического здания выросла до 400 млн рублей: «Хотели [вложить] 300 млн рублей, но уже подходим к 400 млн рублей». Также изменились и сроки работ. Планировали, что построить пространство получится за год, в ноябре прошлого года начались работы. Но их завершение сместили на начало 2025 года.

Причины переноса сроков и увеличение вложений Басалыгин назвал большой объем работ, который необходимо выполнить в рамках охранных обязательств: «Там очень проблемный [объект], много предметов охраны, статуи разрушены».

Запуск проекта «Брюллофт» и завершение реконструкции перенесли на I квартал 2025 года, добавил соинвестор проекта Михаил Скигин.

«Впрочем, мы и не ожидали, что скрупулезно воссоздать жемчужину Санкт-Петербурга, которая десятилетиями приходила в упадок, будет быстро и просто, задачи такой не стояло. Процесс идет очень тонкий и затратный», — отметил он, добавив, что в проекте оказалось много скрытых работ.

Напомним, в августе 2024 года инвестор проекта Александр Басалыгин сообщал, что работы в общественном пространстве в доме Брюллова закончат к концу нынешнего года, но уже осенью помещения начнут показывать потенциальным арендаторам.