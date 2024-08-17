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Общественное пространство в доме Брюллова откроется весной 2025 года

По словам инвестора проекта Александра Басалыгина, работы будут закончены к концу нынешнего года, но уже осенью помещения начнут показывать потенциальным арендаторам.

Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб

«Мы очень активно работаем. Задача — закончить до Нового года и ближе к весне открыться», — сказал Басалыгин. Сумма вложений уже перевалила 400 млн рублей. Об этом он рассказал «Фонтанке». 

Басалыгин ранее отметил, что в ходе реставрационных работ были обнаружены фрагменты фасада середины XVIII века. Их в дальнейшем предполагается передать в музей петербургского отделения ВООПИиК. В фасадной анфиладе комнат здания совместно с ВООПИиК планируется организовать пространство, где будут проводиться лекции, общественные дискуссии и другие события. Также арендаторы рассчитывают восстановить фонтан, который находился во дворе.

Предлагаем вам прочитать наше интервью с основателем BS Art Development Group, петербуржце в примерно десятом поколении, выпускником Мухинского училища и профессиональным геймером Александром Басалыгиным. Специально для «Собака.ru» архитектурный критик, автор телеграм-канала «Город, говори» Мария Элькина поговорила с Александром о фресках в доме Брюллова, любви к родине и петербургских городских сумасшедших.

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