Общественное пространство в доме Брюллова откроется весной 2025 года

«Мы очень активно работаем. Задача — закончить до Нового года и ближе к весне открыться», — сказал Басалыгин. Сумма вложений уже перевалила 400 млн рублей. Об этом он рассказал «Фонтанке».

Басалыгин ранее отметил, что в ходе реставрационных работ были обнаружены фрагменты фасада середины XVIII века. Их в дальнейшем предполагается передать в музей петербургского отделения ВООПИиК. В фасадной анфиладе комнат здания совместно с ВООПИиК планируется организовать пространство, где будут проводиться лекции, общественные дискуссии и другие события. Также арендаторы рассчитывают восстановить фонтан, который находился во дворе.

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