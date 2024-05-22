Дом-особняк Сысоева переделают под ресторан

Застройщиком выступает ООО «Особняк С. Сысоева», которая принадлежит Павлу Альтову, сыну сатирика Семена Альтова. Проект приспособления готовила ООО «Аксиома СПб». Работы должны завершить не позднее 20 января 2025 года.

Особняк Сысоева возвели в середине XIX века по проекту архитектора Алексея Андреева, в конце XIX века частично перестраивали под здание приюта. Общая площадь здания составляет 2,1 тысяч квадратных метров. В актуальном разрешении на строительство указано, что здание пятиэтажное,

В нынешнем разрешении на строительство здание указано пятиэтажным, хотя фасад с улицы имеет два этажа и мансарду, со двора — три этажа. Вероятно, это связано с реконструкцией, которую проводили в 2014 году под отделение банка «Возрождение».

Напомним, в начале июля 2023 года стало известно, что в особняке Сысоева на Васильевском острове появится многофункциональное пространство. Приспособлением здания на 9-й линии Васильевского острова, 60 займется сын сатирика Альтова Павел Альтов. Его компания является владельцем этого дома.

КГИОП согласовал проект приспособления здания под объект общественного питания, сказано в материалах комитета. Владелец здания Павел Альтов отметил, что «это будет многофункциональное пространство». Других подробностей он не сообщил.

В сентябре 2023 года Смольный согласовал облик особняка Сысоевых, в котором появится новое общественное пространство. Реконструкцией и приспособлением под современные нужды дома №60 на 9-й линии Васильевского острова займется компания Павла Альтова — сына сатирика Альтова.