Сроки завершения реставрация здания Биржи на стрелке Васильевского острова переносятся

«Надеюсь, что все будет нормально и мы начнем новый этап, уже внутреннего оформления Биржи — там важные, интересные планы, требующие самого современного оборудования. Поэтому сроки на несколько лет сдвигаются», — рассказал Пиотровский 78.ru. Он также отметил, что точные сроки завершения работ определят, когда утвердят бюджет.

Первый этап работ в здании завершен, строительные леса убрали с ансамбля. Реставрацию хотели завершить к 2027 году, но из-за неопределенности с финансированием остальные работы под вопросом. В целом, внутренним помещениям реставрация еще предстоит. Проект второго этапа уже готов, и объем работ достаточно большой: привести в порядок интерьеры, заменить внутренние коммуникации и перевести здание с печного отопления на газовое — постройку до сих пор обогревают углем. Если выделят средства, реставраторы приступят к следующему шагу. После завершения всех работ в памятнике классицизма разместят Музей геральдики.