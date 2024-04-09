Только посмотрите, как жители Семенцов восстанавливают исторические витражи в Адмиралтейском районе

В прошлом году участники добрососедства Семенцы создали группу «Витражи. Семенцы», где по сей день обсуждают вопросы сохранения наследия округа. Вместе жители уже добились реставрации витражей в доходном доме Бориса Гиршовича на Рузовской, 19. А впереди — еще 14 адресов, которые нужно привести в порядок. «Собака.ru» рассказывает, с чего все началось и как горожане хотят привлечь к сохранению наследия больше людей. Спойлер: через коллаборацию с супермаркетом!
Еще летом 2021-го года жители Семеновского МО объединились вокруг благоустройства сквера возле клуба «Космонавт». Совместно с архитекторами, библиотекой «Бронницкая» и муниципалитетом установили амфитеатр, стол для пинг-понга, разбили общественный огород. Каждые выходные проводили мероприятия — от кинопоказов до обмена растениями. Несмотря на то, что после жалобы одного петербуржца пространство уничтожили коммунальщики, сам проект сквера объединил активных жителей района в добрососедское комьюнити. Участники решали сообща бытовые вопросы, устраивали праздники, собирали вторсырье.
В 2023 году энтузиасты решили восстанавливать наследие. Все началось с поста «Двери с помоек» об утрате витража на Бронницкой, 19. Добрососедство растиражировало его у себя в группе — многие участники предложили провести инвентаризацию витражей. Так появилось сообщество внутри сообщества — «Витражи. Семенцы». Горожане заручились поддержкой градозащитников, юристов, искусствоведа Татьяны Княжицкой и взяли под опеку все 15 адресов. Первым стал доходный дом Бориса Гиршовича на Рузовской, 19. В нем фрагментарно уцелели четыре витража в стиле модерн начала ХХ века.
«В прошлом году у нас, в доме на Рузовской, 19, стартовал капитальный ремонт. У нас есть две парадных с историческими витражами. Сперва рабочие начали демонтаж окон на черной лестнице. Витражей там нет, но рамы исторические, большинство — в хорошем состоянии. Был довольно большой скандал. Один из жителей остановил демонтаж, забрал снятые исторические рамы себе. Рабочие не понимали, в чем сыр-бор — для них это старая рухлядь. Стеклопакеты и рядом по качеству не стояли: в те годы окна делали из цельной древесины.
Одновременно со стартом капитального ремонта в парадной появилось объявление о сообществе “Витражи. Семенцы”. Так мы познакомились с другими неравнодушными горожанами, заинтересованными в сохранении витражей округа. Это нам помогло объединить усилия. Мы написали письма в Администрацию Адмиралтейского района, жилищное агентство. Задавали вопросы относительно проекта капитального ремонта. Выяснилось, его не было даже в тот момент, как начали работы. Нам присылали разного рода отписки, КГИОП заверил, что витражи сохранят. При помощи участников сообщества мы пригласили журналистов, которые рассказали о нашей проблеме. На подрядчика это оказало, наверное, какое-то влияние. И после всех наших восклицаний в массы, представитель компании вышел на нас. Мы договорились, что часть окон действительно будет заменена, так как дом не имеет охранного статуса, и мы не можем позволить себе такую статью расхода, как реставрация рам. Но в части витражей подрядчик прислушался к нам и нашел заинтересованного компетентного реставратора Александру Абеленцеву. Она буквально позволяла нам мониторить весь путь витражей: от снятия до самой реставрации», — рассказывает жительница дома на Рузовской, 19 Мария Поприцак.
Александра Абеленцева занимается витражным искусством 23 года. Вместе с родителями участвовала в реставрации витражей на Витебском вокзале к 300-летию Петербурга. Сегодня работает в мастерской Zimnik. Всего за два месяца она привела в порядок витражи с Рузовской, 19. «Очистила их от грязи и краски, сделала вставки из тонкой меди, где были разрывы в швах. Некоторые стекла были утрачены. Пришлось снимать формы с оригинальных и делать по ним новые с точно таким же рельефом. Затем панно поместила в латунную рамку, вместо сгнившей свинцовой. Сегодня витражи лежат у компании, которая занимается капитальным ремонтом парадной», — рассказывает Александра. Новые окна с отреставрированными витражами управляющая компания обещает установить в мае.
На этом участники добрососедства не планируют останавливаться. Сегодня в работе еще два адреса: Бронницкая, 19 и Рузовская, 9. «В первом доме активные жители тоже вступили в диалог с подрядчиком работ по поводу окон и витражей. Компания согласна пока на словах отреставрировать деревянные рамы с витражами. Сами витражи пескоструйные и более менее сохранились в целости на всех этажах. На Рузовской, 9 договорились с комитетом по охране памятников провести субботник в мае, но еще не решили, в какой день. Скорее всего, мы сможем аккуратно помыть витражи. Плюс хотим привлечь внимание других жителей округа, управляющей компании и Администрации Адмиралтейского района», — уточняет Антон Акимов, участник группы «Витражи. Семенцы».
«На самом деле основная проблема — то, что ни Администрация Адмиралтейского района, ни управляющие компании никакой ценности в 100-летних витражах не видят. Чиновники совершенно равнодушны к нашим активностям. Единственный ответ, который мы получили, — на ремонт витражей искать деньги должны собственники. То, что часть домов с витражами имеет охранный статус, и это предполагает определенные обязательства управляющей компании по сохранению наследия, — это никто не учитывает. И, между прочим, в Адмиралтейском районе около 180 домов с витражами, а было еще больше», — акцентирует внимание Антон Акимов. Поэтому участники сообщества решили привлечь к проблеме как можно больше людей через бизнес. В «Пятерочке» горожане хотят организовать небольшую выставку о витражах. «Мы были на фестивале "Что может один человек" в Нормальном месте, где общались с представителями “Пятерочки”. У них есть пилотный проект “Центры местного сообщества”. В супермаркетах сети проходят мастер-классы, благотворительные акции, творческие конкурсы и социальные проекты. Все направлены на привлечение покупателей и создание тесного комьюнити из местных жителей. В некоторых магазинах есть небольшие пространства, где можно организовывать выставки. И мы сейчас делаем небольшой буклет в виде комикса о витраже на Рузовской, 19, который хотим таким образом разместить в супермаркетах близлежащих районов. Это классно, потому что экспозиция получит большой охват. В течение апреля сделаем пилотный проект», — заключает Антон Акимов.
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