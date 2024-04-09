Только посмотрите, как жители Семенцов восстанавливают исторические витражи в Адмиралтейском районе

«В прошлом году у нас, в доме на Рузовской, 19, стартовал капитальный ремонт. У нас есть две парадных с историческими витражами. Сперва рабочие начали демонтаж окон на черной лестнице. Витражей там нет, но рамы исторические, большинство — в хорошем состоянии. Был довольно большой скандал. Один из жителей остановил демонтаж, забрал снятые исторические рамы себе. Рабочие не понимали, в чем сыр-бор — для них это старая рухлядь. Стеклопакеты и рядом по качеству не стояли: в те годы окна делали из цельной древесины.

Одновременно со стартом капитального ремонта в парадной появилось объявление о сообществе “Витражи. Семенцы”. Так мы познакомились с другими неравнодушными горожанами, заинтересованными в сохранении витражей округа. Это нам помогло объединить усилия. Мы написали письма в Администрацию Адмиралтейского района, жилищное агентство. Задавали вопросы относительно проекта капитального ремонта. Выяснилось, его не было даже в тот момент, как начали работы. Нам присылали разного рода отписки, КГИОП заверил, что витражи сохранят. При помощи участников сообщества мы пригласили журналистов, которые рассказали о нашей проблеме. На подрядчика это оказало, наверное, какое-то влияние. И после всех наших восклицаний в массы, представитель компании вышел на нас. Мы договорились, что часть окон действительно будет заменена, так как дом не имеет охранного статуса, и мы не можем позволить себе такую статью расхода, как реставрация рам. Но в части витражей подрядчик прислушался к нам и нашел заинтересованного компетентного реставратора Александру Абеленцеву. Она буквально позволяла нам мониторить весь путь витражей: от снятия до самой реставрации», — рассказывает жительница дома на Рузовской, 19 Мария Поприцак.