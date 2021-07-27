Инструкция: 5 простых шагов, как улучшить свой двор — с огородом, столом для пинг-понга и домиком для кошек

Шаг 1: завести партнерские связи

Если живете в новых районах, обратитесь к застройщикам, в историческом центре — к местным органам самоуправления или библиотекам. Для начала попробуйте записаться на прием к главе муниципального совета или депутатам. На встрече необходимо объяснить, что хотите благоустроить территорию силами жителей и создать соседское сообщество. Покажите им успешные примеры реализованных проектов. Местная администрация может помочь в согласовании с профильными комитетами (если участок не принадлежит ей), одобрить установку объектов на своей территории или проведение фестиваля, привлечь финансирование, выделить строительные материалы или найти волонтеров.

Образовательные и культурные институции поддержат лекции и мероприятия, распространят материалы и предоставят площадку для проведения презентации исследования. Нам, например, помогали муниципальный совет МО «Семеновский» (он предложили пять территорий на выбор, где бы мы могли реализовать инициативу) и сотрудники библиотеки «Бронницкая».

Срок: от 1-го до 3-х месяцев