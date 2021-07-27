Инструкция: 5 простых шагов, как улучшить свой двор — с огородом, столом для пинг-понга и домиком для кошек

В начале июля в сквере возле клуба «Космонавт» местные жители совместно с архитекторами и библиотекой «Бронницкая» установили амфитеатр, стол для настольного тенниса, домик для кошек и разбили общественный огород. Теперь каждые выходные здесь проходят мероприятия — от кинопоказов до обмена растениями. Партнер архитектурного бюро «Архдвор» Антон Николаенков, один из участников проекта, специально для «Собака.ru» создал шпаргалку, как всего за пять шагов повторить этот опыт и благоустроить и свой двор.
Шаг 1: завести партнерские связи
Если живете в новых районах, обратитесь к застройщикам, в историческом центре — к местным органам самоуправления или библиотекам. Для начала попробуйте записаться на прием к главе муниципального совета или депутатам. На встрече необходимо объяснить, что хотите благоустроить территорию силами жителей и создать соседское сообщество. Покажите им успешные примеры реализованных проектов. Местная администрация может помочь в согласовании с профильными комитетами (если участок не принадлежит ей), одобрить установку объектов на своей территории или проведение фестиваля, привлечь финансирование, выделить строительные материалы или найти волонтеров.
Образовательные и культурные институции поддержат лекции и мероприятия, распространят материалы и предоставят площадку для проведения презентации исследования. Нам, например, помогали муниципальный совет МО «Семеновский» (он предложили пять территорий на выбор, где бы мы могли реализовать инициативу) и сотрудники библиотеки «Бронницкая».
Срок: от 1-го до 3-х месяцев
Шаг 2: провести социологическое исследование
Вместе с лабораторией качества городской жизни QULLAB мы провели социологическое исследование на платформе Mapsurvey и параллельно организовали офлайн-картирование. Наша коллега попросила прохожих с помощью цветных стикеров обозначить на карте, каких объектов не хватает на территории и что бы они хотели изменить. После чего весь собранный материал оформили в презентацию и показали ее местным жителям.
Если нет возможности обратиться к урбанистам, изучите территорию самостоятельно: например, определите несколько популярных мест в районе и три временных промежутка (утро, день и вечер) и наблюдайте, чем здесь чаще всего занимаются жители. Запишите результаты. Важно понять, какие группы людей взаимодействуют в конкретном месте, чтобы не ошибиться с выбором участка и объектами, которые планируете установить. Еще можно посмотреть на портале «Наш Санкт-Петербург», на каких территориях больше всего запросов и жалоб.
Срок: один месяц
Шаг 3: собрать единомышленников
Чтобы как можно больше людей узнало о проекте, распространите информацию об инициативе в ближайших кафе, библиотеках и других местах отдыха. Например, это можно сделать в форме стильных буклетов или открыток (как поступили мы).
Срок: в пределах одного месяца
Шаг 4: Презентация результатов исследования и обсуждение проекта с жителями
Организуйте встречу с соседями и представьте наглядно результаты работы. В презентации укажите, кто участвовал в исследовании, какие проблемы существуют в районе и варианты их решения. Например, самые острые вопросы у нас — маргинальные личности, грязные фасады, отсутствие урн, мало зелени, плохая освещенность, недостаток продуктовых магазинов и пустые общественные зоны.
Предложите людям представить на бумаге концепцию благоустройства двора и сделать макеты. Очень важно, чтобы жители прописали проблемы, пожелания и какие мероприятия они сами готовы были бы организовывать.
Исходя из бюджета, продумайте объекты так, чтобы они были выполнены из качественных материалов и вписывались в дизайн проекта. Это привлечет больше людей к инициативе. Покажите результат знакомым архитекторам или обратитесь в бюро. Специалисты помогут доработать идею. После этого согласуйте итоговый вариант с жителями и получите обратную связь от них.
Срок: три встречи — на создание концепции и макетов с местными жителями, один месяц — на все
Шаг 5: реализация идеи и развитие проекта
Помните, что время, за которое удастся воплотить задуманное, варьируется в зависимости от сложности проекта. Например, у нас ушло четыре дня. В последний день стройки организуйте фестиваль на площадке. Жители, не участвовавшие в процессе подготовки, смогут посмотреть, как создается пространство и влиться в процесс. А после — отпразднуйте установку объектов. Это поможет укрепить сформировавшиеся дружеские связи между соседями.
Успех такой инициативы не измеряется классным дизайном. Хороший показатель — появление сообщества. Если после фестиваля соседи самостоятельно предлагают организовать другие мероприятия и проекты — оно сформировалось. Заодно на этом этапе можно посмотреть, как используются объекты, чтобы выявить особенности, на которые нужно обратить внимание в будущем. Проведение активностей укрепит дружеские связи между местными жителям, познакомит их между собой и даст веру в то, что своими силами можно сделать комфортной и безопасной среду вокруг.
Срок: стройка — 3-4 дня
Какие сложности могут быть?
- Непринятие нового пространства другими людьми
Некоторые жители против благоустройства, поскольку они привыкли к «заброшенной романтике». Чтобы решить этот вопрос, узнайте у людей, что именно их не устраивает, пригласите на следующие встречи. А затем — организуйте совместные мероприятия, тем самым показав полезность инициативы.
- Объекты используются не по назначению
Мы столкнулись с тем, что кошкин дом начали использовать распивающие алкоголь как место для отдыха. А это означает, что расположение и форма выбраны неправильно. Поэтому мы перенесли его в новую точку и переделали в виде лабиринта, чтобы на нем нельзя было сидеть людям.
Почему важно взять инициативу в свои руки?
Хочешь сделать хорошо — сделай сам. Если писать жалобы местным властям, решение вопроса может затянуться на несколько лет. А самостоятельно создать комфортную и безопасную среду вокруг себя можно за 6-7 месяцев (максимум — год). Благодаря тактическому урбанизму — проектному методу, основанному на стратегии, где мы исследуем и испытываем, придумываем идеи и совершаем локальные преобразования — люди могут быстро и относительно дешево проверить разные гипотезы и найти верное решение, как улучшить двор. А администрация, обратив на это внимание, быстрее займется вопросом в более крупном масштабе.
Проведение сразу грандиозного и дорогостоящего благоустройства может быть проигрышным, поскольку в этом случае не будет общей социологической картины района и соседского сообщества — силы, которая создает и созидает, общается и договаривается, представляет консолидированное мнение жителей.
Самое главное во время создания проекта — партнерские связи. Важно дружить со всеми, кто хочет сделать полезное дело и имеет на это ресурсы. Не бойтесь общаться с соседями. В команде «Семенцы. Активация» и архитекторы, и маркетологи, и креативные продюсеры, и муниципальный депутат. Вместе мы можем горы свернуть!
Фотографии предоставлены проектом «Семенцы. Активация».
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