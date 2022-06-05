Благоустроенный петербуржцами сквер возле «Космонавта» уничтожили после жалобы

Сквер возле клуба «Комсонавт» был обустроен петербуржцами летом 2021 года. Здесь появились летний амфитеатр, стол для тенниса и даже домик для кошек, а также разбили городской огород. А в прошлом году в сквере разместили новые арт-объекты «Зеркальные глаза» — «чтобы было ощущение, что за тобой наблюдают», и тем самым «проверить гипотезу о том, что при постоянном надзоре люди будут лучше соблюдать чистоту». В углу появились прожекторы на солнечных батареях, по периметру — флажки и гирлянды «для разрешения вопроса по свету».

Однако в процессе обсуждения концепции развития сквера выяснилось, что на него была подана жалоба одного из местных жителей, и по закону Комитет по благоустройству обязан снести все объекты, так как они не согласованы и находятся на территории города.