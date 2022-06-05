Благоустроенный петербуржцами сквер возле «Космонавта» уничтожили после жалобы

Летний амфитеатр, стол для тенниса, домик для кошек и другие объекты, которые были установлены силами петербуржцев в сквере возле клуба «Космонавт», убрали после жалобы местного жителя на портале «Наш Петербург». Об этом «Собака.ru» рассказали участники добрососедства «Семенцы».
Сквер возле клуба «Комсонавт» был обустроен петербуржцами летом 2021 года. Здесь появились летний амфитеатр, стол для тенниса и даже домик для кошек, а также разбили городской огород. А в прошлом году в сквере разместили новые арт-объекты «Зеркальные глаза» — «чтобы было ощущение, что за тобой наблюдают», и тем самым «проверить гипотезу о том, что при постоянном надзоре люди будут лучше соблюдать чистоту». В углу появились прожекторы на солнечных батареях, по периметру — флажки и гирлянды «для разрешения вопроса по свету».
Однако в процессе обсуждения концепции развития сквера выяснилось, что на него была подана жалоба одного из местных жителей, и по закону Комитет по благоустройству обязан снести все объекты, так как они не согласованы и находятся на территории города.
По словам Антона Николаенкова, жителя Семенцов, жалобу написала некая женщина, заявив, что раньше «был хороший сквер, а какая-то группа людей поставила там свои уродские объекты, испортив местную атмосферу и газон».
«11-го января мы получили информацию, что будет комиссия, на которой будет решаться судьба объектов в сквере. Мы пришли на нее, рассказали все сотрудникам СПХ. Они ушли думать. Потом мы писали несколько писем в СПХ и в Комитет по благоустройству. Мы также параллельно пытались заручиться поддержкой в решении вопроса в муниципальном совете. Нам обещали с помощью в переносе некоторых объектов, которые сложно руками перенести», — поделился Антон.
Однако, не получив конкретного ответа, местные жители решили собрать деньги на рабочих, чтобы перенести амфитеатр и клумбу, но не успели. Несколько дней назад объекты разобрали и спасти удалось только стол для пинг-понга. Также они смогли спасти арт-объект «Елка в углу, котодом "ЖК Усатов».
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