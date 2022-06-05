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Благоустроенный петербуржцами сквер возле «Космонавта» уничтожили после жалобы

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Летний амфитеатр, стол для тенниса, домик для кошек и другие объекты, которые были установлены силами петербуржцев в сквере возле клуба «Космонавт», убрали после жалобы местного жителя на портале «Наш Петербург». Об этом «Собака.ru» рассказали участники добрососедства «Семенцы».

Фото: Семенцы. Соседи

Сквер возле клуба «Комсонавт» был обустроен петербуржцами летом 2021 года. Здесь появились летний амфитеатр, стол для тенниса и даже домик для кошек, а также разбили городской огород. А в прошлом году в сквере разместили новые арт-объекты «Зеркальные глаза» — «чтобы было ощущение, что за тобой наблюдают», и тем самым «проверить гипотезу о том, что при постоянном надзоре люди будут лучше соблюдать чистоту». В углу появились прожекторы на солнечных батареях, по периметру — флажки и гирлянды «для разрешения вопроса по свету». 

Однако в процессе обсуждения концепции развития сквера выяснилось, что на него была подана жалоба одного из местных жителей, и по закону Комитет по благоустройству обязан снести все объекты, так как они не согласованы и находятся на территории города.

По словам Антона Николаенкова, жителя Семенцов, жалобу написала некая женщина, заявив, что раньше «был хороший сквер, а какая-то группа людей поставила там свои уродские объекты, испортив местную атмосферу и газон».

«11-го января мы получили информацию, что будет комиссия, на которой будет решаться судьба объектов в сквере. Мы пришли на нее, рассказали все сотрудникам СПХ. Они ушли думать. Потом мы писали несколько писем в СПХ и в Комитет по благоустройству. Мы также параллельно пытались заручиться поддержкой в решении вопроса в муниципальном совете. Нам обещали с помощью в переносе некоторых объектов, которые сложно руками перенести», — поделился Антон.

Однако, не получив конкретного ответа, местные жители решили собрать деньги на рабочих, чтобы перенести амфитеатр и клумбу, но не успели. Несколько дней назад объекты разобрали и спасти удалось только стол для пинг-понга. Также они смогли спасти арт-объект «Елка в углу, котодом "ЖК Усатов».

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