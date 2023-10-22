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Реставрации

Петербургские активисты привели в порядок легендарного дворового дракона Ваську

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Трехголовое сказочное существо с Васильевского острова отремонтировали и обновили окраску.

Необычное существо появилось во дворе дома № 23 по 8-й линии Васильевского острова еще в 80-х годах прошлого века. Это скульптура художника Владимира Трубакова — он же автор другой петербургской знаменитости — горки-репки. Прежде «Горыныч» был ярко-оранжевым, красным, жёлтым, а затем перешёл на естественный тёмно-зелёный окрас. Но с годами дракон тускнел и постепенно разрушался. В одно время даже появилась дыра в боку, пропала одна челюсть и голова.

Без капитального ремонта всё шло к тому, что скульптура могла окончательно разрушиться. Срочную операцию по спасению возглавила петербургская активистка Анастасия Фисенко, которой также согласились помочь волонтёры из проекта «Сохраненная культура».

Ранее мы рассказывали, что в Петербург после реставрации вернулся витраж начала XX века. В середине следующего года этот предмет искусства войдет в новую, обновленную экспозицию как пример сохранения витражного наследия.

Также у нас есть подборка 5 самых удивительных (и немного странных) детских площадок Петербурга.

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