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Реставрации

В Петербург после реставрации вернулся витраж начала XX века

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В середине следующего года этот витраж войдет в новую, обновленную экспозицию как пример сохранения витражного наследия. Редкий предмет искусства в стиле модерн, обнаружили на помойке несколько лет назад.

Фото: ВООПИиК

В 2022 году витраж передала в дар музею городского отделения ВООПИиК жительница Петербурга, которой он много лет тому назад достался от друзей. Они нашли его около емкостей для сбора мусора в Петроградском районе. Витраж атрибутируется по дате постройки дома на Тележной улице, 13 - 1906-м годом. Эксперты предполагают, что его демонтировали из парадной в начале 2010-х годов. В 2022 его перевезли для реставрации в Москву.

Одним из самых сложных этапов стала очистка витража от загрязнений и краски, которой были покрыты некоторые фрагменты, — на эти работы ушло около двух месяцев. Затем были воссозданы утраченные фрагменты. Об этом ТАСС рассказала витражист Ольга Мельниченко. Она считает, что уникальность предмета заключается в том числе в наличии пейзажной вставки. «Мы видим, что здесь при помощи стекол выложены кусты, деревья, водоем и прочее, то есть росписи нет. И таких витражей - всего лишь 3% из сохранившихся», — отметила она.

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