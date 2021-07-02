5 самых удивительных (и немного странных) детских площадок Петербурга

«Дракон»

Адрес: 8-я линия Васильевского острова, 23

Время постройки: ок. 1980

В 1979 году в Ленинград из города Калинина (теперь это Тверь) приехал человек, который на два десятка лет определил наивный стиль петербургских детских площадок по мотивам сказок ‒ Владимир Трубаков. Точно неизвестно, сколько всего площадок он оформил, задокументировано существование восьми: «Дракон», «Репка» на Кораблестроителей, «Волна», «Лесовик», «Человек», «Сказка», «Баба-яга в ступе» и «Цветок» на улице Репина. Мода на странные скульптуры во дворах и скверах захватила позднесоветский Ленинград: в 80-е годы такие площадки появились на Каменном и Крестовском острове, на Гражданке и на Охте, в Южно-Приморском парке и в северных районах.

Трубаков ‒ художник-самоучка с интересной биографией. Он родился в 1947 году в маленькой карельской деревне Оппола, но еще в детстве переехал в Калининскую область, в деревню Смутиха, где его вырастила бабушка. Был разнорабочим и киномехаником, кузнецом-молотобойцем и плотником, электриком, шофером, но всегда мечтал об искусстве и самостоятельно учился резьбе по дереву и камню, а в итоге взялся за кисти. Получить художественное образование он так и не смог, и вряд ли бы остался в истории, если бы не другой рабочий-художник, Владлен Гаврильчик ‒ известный представитель «газаневщины», ленинградской андерграундной культуры. Гаврильчик случайно увидел картины Трубакова в Калинине и позвал его в Ленинград, пустив на первое время пожить в свою мастерскую. В итоге Трубаков официально устроился на работу в «Жилищно-эксплуатационный трест № 4» на Васильевском острове, получил жилье и до самой смерти в 2009 году трудился здесь плотником.

До нас дошли три скульптуры Трубакова: «Дракон», «Репка» и «Волна», из которых «Дракон» стал первой. Трехголовый Змей Горыныч ‒ чудовище из бетона на стальном каркасе длиной около семи метров и высотой почти три ‒ был спроектирован и построен художником практически в одиночку, помогали ему только студенты-добровольцы и местные жители. Изначально «Дракон» был не просто арт-объектом, а еще и аттракционом: можно было залезть к нему в пасть и по узкому тоннелю, в котором помещался максимум десятилетний ребенок, проползти до выхода на брюхе. В 90-е бетон стал осыпаться, и чрево замуровали.

За 40 лет «Дракон» много раз менял цвет: одно время он был желтым, недолго ‒ красным, но в конце концов вернулся к оригинальному зеленому, с алыми гребнем и пастью. Нынешние морды ‒ работа двух других петербургских художников: Алексей Ган в 2016 году починил боковые головы, а Стас Багс с того времени каждый год на «Дне Тома Сойера» обновляет глаза и пасть аэрозольными красками и рисует блики на шкуре.