5 самых удивительных (и немного странных) детских площадок Петербурга

В петербургских дворах можно встретить удивительные арт-объекты: репку с шестиметровыми листьями, гигантских драконов и даже морское дно. Смелые детские площадки появились в городе в 1980-х, а их авторами часто становились студенты или художники-самоучки. Организатор соседского фестиваля «День Тома Сойера» Даниил Александров специально для «Собака.ru» выбрал пять самых интересных площадок и рассказал их историю.
-
Фото: @vandronov001
«Дракон»
Адрес: 8-я линия Васильевского острова, 23
Время постройки: ок. 1980
В 1979 году в Ленинград из города Калинина (теперь это Тверь) приехал человек, который на два десятка лет определил наивный стиль петербургских детских площадок по мотивам сказок ‒ Владимир Трубаков. Точно неизвестно, сколько всего площадок он оформил, задокументировано существование восьми: «Дракон», «Репка» на Кораблестроителей, «Волна», «Лесовик», «Человек», «Сказка», «Баба-яга в ступе» и «Цветок» на улице Репина. Мода на странные скульптуры во дворах и скверах захватила позднесоветский Ленинград: в 80-е годы такие площадки появились на Каменном и Крестовском острове, на Гражданке и на Охте, в Южно-Приморском парке и в северных районах.
Трубаков ‒ художник-самоучка с интересной биографией. Он родился в 1947 году в маленькой карельской деревне Оппола, но еще в детстве переехал в Калининскую область, в деревню Смутиха, где его вырастила бабушка. Был разнорабочим и киномехаником, кузнецом-молотобойцем и плотником, электриком, шофером, но всегда мечтал об искусстве и самостоятельно учился резьбе по дереву и камню, а в итоге взялся за кисти. Получить художественное образование он так и не смог, и вряд ли бы остался в истории, если бы не другой рабочий-художник, Владлен Гаврильчик ‒ известный представитель «газаневщины», ленинградской андерграундной культуры. Гаврильчик случайно увидел картины Трубакова в Калинине и позвал его в Ленинград, пустив на первое время пожить в свою мастерскую. В итоге Трубаков официально устроился на работу в «Жилищно-эксплуатационный трест № 4» на Васильевском острове, получил жилье и до самой смерти в 2009 году трудился здесь плотником.
До нас дошли три скульптуры Трубакова: «Дракон», «Репка» и «Волна», из которых «Дракон» стал первой. Трехголовый Змей Горыныч ‒ чудовище из бетона на стальном каркасе длиной около семи метров и высотой почти три ‒ был спроектирован и построен художником практически в одиночку, помогали ему только студенты-добровольцы и местные жители. Изначально «Дракон» был не просто арт-объектом, а еще и аттракционом: можно было залезть к нему в пасть и по узкому тоннелю, в котором помещался максимум десятилетний ребенок, проползти до выхода на брюхе. В 90-е бетон стал осыпаться, и чрево замуровали.
За 40 лет «Дракон» много раз менял цвет: одно время он был желтым, недолго ‒ красным, но в конце концов вернулся к оригинальному зеленому, с алыми гребнем и пастью. Нынешние морды ‒ работа двух других петербургских художников: Алексей Ган в 2016 году починил боковые головы, а Стас Багс с того времени каждый год на «Дне Тома Сойера» обновляет глаза и пасть аэрозольными красками и рисует блики на шкуре.
Горка «Репка»
Адрес: улица Кораблестроителей, 39
Время постройки: ок. 1982
Второе по времени и по популярности в городских блогах произведение художника Владимира Трубакова многим петербуржцам из поколения X известно по телефильму «Гум-Гам» (1985). В одном из эпизодов толпа третьеклассников зимним вечером катается с гигантской горки в форме репы. Строили «Репку» также всем двором и силами студентов ЛИСИ (сейчас Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет).
В 1987 году газета «Ленинградская панорама» писала об этом так: «Долгое время мы наблюдали из окон своего высокого дома, как день за днем рождалась репка. Как правило, В.А. Трубаков появлялся один рано утром или вечером, а чаще всего – в выходные дни. И так было много раз, в течение не одного года. Нас поражала его разносторонняя подготовка: он и плотник, и бетонщик, и сварщик, и художник. Дети его сразу полюбили и прозвали "волшебником с нашего двора". Потому что на наших глазах он действительно создавал чудо».
Дети, которые зачарованными глазами смотрели на строительство «Репки», давно выросли, стали бабушками и дедушками и теперь выгуливают под сенью ее шестиметровых листьев своих внуков. В какой-то момент скульптура прохудилась, краска облезла, и местные власти всерьез подумывали ее снести, тем более, что горка так и не попала на баланс государства. Но местные жители закидали муниципалитет петициями с требованием оставить ее в покое. Дыру заделали, скаты обновили, а в 2010-х за горку взялись местные жители, запустив отсюда и распространив по всему городу небольшой соседский фестиваль «День Тома Сойера». Теперь каждый год дети с родителями сами чинят и красят ее.
Создатели фильма «Гум-Гам» постарались собрать в кадре максимум странных ленинградских детских площадок 80-х годов. Кроме «Репки», в нем можно увидеть кирпичную крепость в одном из дворов на Васильевском, зал игровых автоматов на месте нынешней новой Биржи (тот самый, где можно было круглый год кататься на электромобилях), а также Краба с Осьминогом во дворе у Энгельса, д. 131 (осьминог с тех пор из зеленого стал розовым и буквально потерял голову). Еще одной детской площадкой, показанной в «Гум-Гаме» было «Морское дно» на Охте.
«Морское дно»
Адрес: Среднеохтинский проспект, 41-43
Время постройки: 1980
Это одна из нескольких площадок, построенных за очень короткое время – с весны по осень 1980 года – студенческим строительным отрядом «Архитектор», укомплектованным теми же студентами ЛИСИ. Авторами проекта стали архитекторы Виктор Сахновский и Иван Князев. Именно Князев определил стиль «Морского дна»: причудливые кривые, керамическая плитка, сочетание голубого, охряного, красного, коричневого – молодой человек находился под сильным влиянием Антонио Гауди. Эскизы этой и других мозаичных площадок (некоторые фигуры сохранились, например, на Рижском проспекте) стали дипломными работами авторов.
Изначально детская площадка выглядела богаче, чем сейчас: невысокими пологими горками для малышей можно было пользоваться, рядом с центральной фигурой стояли качели, была нормальная песочница. Сейчас качели утрачены, осталось неопределенного вида головоногое в центре и волны со скамейками по краям.
«Мы получали за это деньги. Мы не ездили строить коровники, свинарники, все пять лет моей учебы мы создавали детские площадки по всему городу и области (в том числе Пушкине, Любани, Петродворце). Это движение продолжало жить даже после того, как я окончил институт», – рассказывал Сахновский генеалогу Марии Тычининой из краеведческой ячейки «Гэнгъ».
«Гэнгъ» открыл площадку заново в 2019 году. Отыскали создателей, нашли старые фотографии и планы, очистили керамику, заделали трещины раствором и начали процесс реставрации, заказали табличку с рассказом об истории места. Теперь у площадки построят такие же, как были, качели, а также появится освещение – с этим помогли местные чиновники.
«Слон, Крокодил и Черепаха»
Адрес: Приморский парк Победы, Южно-Приморский парк
Время постройки: конец 1970-х годов
Две одинаковые группы скульптур в двух приморских парках Петербурга – на Крестовском острове и Петергофском шоссе – создал художник Анатолий Киселев. Где находятся оригиналы, а где копии, сейчас сказать уже невозможно, да это и не важно: Слон, Крокодил и Черепаха абсолютно идентичны.
Имя Киселева (1929 – 2016), который родился в Костромской области, но получил образование и почти всю жизнь прожил в Ленинграде-Петербурге, известно немногим, а вот его работы в 1960-е стояли на полках едва ли не в каждой второй советской семье среднего достатка. Лучше всего с творчеством Киселева знакомы коллекционеры советской декоративной керамики: с 1954 по 1969 год он работал на Ленинградском фарфоровом заводе. «Гуси-лебеди», «Аленушка», «Царевна - лягушка» – эти статуэтки производились тиражом до 150 тысяч экземпляров. Другие, как, например, «Жар-птица», наоборот – были в единственном экземпляре и попадали в зарубежные коллекции. Керамика Киселева удостоилась даже персональной выставки в Русском музее в 2004 году.
Фарфоровыми фигурками Киселев не ограничивался. Он и график, и живописец, производил и станковые скульптуры, и монументальные. С 1964 года вошел в группу Владимира Стерлигова, ученика Малевича и Филонова. Это время «Старопетергофской школы», когда молодые ученики в «невидимом институте» Стерлигова изучали супрематизм, футуризм, кубизм, освежали старые течения, заимствуя из них и развиваясь. Больших скульптурных форм Киселев тоже оставил после себя немало. Самая известная его монументальная работа – «Костер» в черноморском пионерском лагере «Орленок».
Слон, Крокодил и Черепаха едва не пропали из Приморского парка Победы в связи с реконструкцией парка, которую начали в 2020 году, но после многочисленных вопросов о том, куда они пропали, животные вернулись на детскую площадку. А разлученные с ними близнецы из Южно-Приморского парка пока ждут волонтерской реставрации.
-
Фото: Даниил Александров
«Змей Горыныч»
Адрес: улица Маршала Казакова, 8-10
Время постройки: конец 1980-х годов
Местные жители называют своего бетонного питомца кто Драконом, кто Горынычем. Он так же трехголов, как и его родственник с Васильевского острова, но ростом существенно выше и обзавелся собственной недвижимостью.
Площадку по мотивам русских народных сказок, как это часто было в то время, строили студенты «Реставрационного колледжа “Кировский”», но ни автора, ни сам проект активистам, которые пытаются сохранить и отреставрировать Горыныча, найти так и не удалось. Предположительно площадка строилась во второй половине 80-х. Изначально трехголовый змей сидел на вершине замка, обвив башенку с флюгером-петушком и спрятавшись за стенами. Чешуей Горыныча была мозаика, похожая на ту, что покрывает «Морское дно», а замок украшали другие скульптурные фигуры. После одной из реконструкций стены замка сами стали кольцами драконьего хвоста, а в нулевые ящер стал заметно ветшать. Его чинили в 2011 и в 2015 году, но ничего не помогло, стало только хуже: отвалилась большая часть мозаики, головы падали, оставляя голую арматуру. В 2020 году муниципалы, обнаружив, что Горыныч никому не принадлежит, решили его снести. Жители двора митинговали, писали депутатам, звали телевидение, и снос приостановили, но и с ремонтом вопрос подвис.
Так что теперь участь Горыныча не вполне ясна. Если местные активные граждане и краеведы не найдут средства и волонтеров на его реконструкцию, возможно, еще одной диковатой детской площадкой, оставшейся со времен студенческих строительных отрядов, станет меньше.
Текст: Даниил Александров
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.