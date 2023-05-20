Смольный пообещал отремонтировать фасад дома, где работал Виктор Цой

О предстоящем капремонте фасада во время прямого эфира Центра управления регионом сообщил замглавы районной администрации Александр Петухов. «Дом, где раньше работал Виктор Цой, давно стал одной из визитных карточек Петроградского района: по инициативе главы районной администрации Владимира Омельницкого, совместно с жилищным комитетом принято решение о включении здания в план по капитальному ремонту фасадов. Работы завершатся до конца 2023 года», — говорится в сообщении пресс-службы администрации города.

Примечательно, что чиновники хотят сохранить граффити, которые в разные годы оставили на фасаде дома поклонники Виктора Цоя. Сейчас районная администрация, Фонд капремонта и комитет по градостроительству и архитектуре прорабатывают отдельное решение, чтобы по возможности оставить рисунки на стенах.

Клуб-музей «Котельная Камчатка» располагается в помещении бывшей котельной, где один из культовых рок-музыкантов трудился с 1986 по 1988 год в должности кочегара.