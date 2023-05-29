Здания Дирекции императорских театров и бывшего Министерства народного просвещения отреставрируют в 2023 году

Это последние не отреставрированные участки федерального памятника «Ансамбль улицы Зодчего Росси». Кроме того, по программе КГИОП готовят проект восстановления дома Басина на площади Островского.
Реставрировать будут участки фасадов памятников федерального значения «Министерство народного просвещения» (ул. Зодчего Росси, 1-3, лит. А, ныне – Жилищный комитет) и «Дирекция императорских театров» (ул. Зодчего Росси, 2, лит. А, ныне – Музей театрального и музыкального искусства и Театральная библиотека). Это последние участки зданий ансамбля улицы Зодчего Росси, которые еще не восстановили.
«Выполняется расчистка поверхности фасадов от старой краски, производится отбивка бухтящей штукатурки и поздних цементных домастиковок. В ближайшие недели этап расчисток предполагается завершить, после чего начнется реставрация кирпичной кладки. Также будут отреставрированы оконные заполнения, произведено обследование карнизного свеса», — рассказал ведущий инженер отдела технического надзора и приемки работ СПб ГКУ «Дирекция заказчика по ремонтно-реставрационным работам на памятниках истории и культуры» Виктор Вашкевич.
Он также добавил, что в планах восстановить из чугуна сильно поврежденные и утраченные балясины балюстрады в нижней части колонн фасада.
На здании Министерства народного просвещения в начале июня планируют приступить к работам по реставрации основного входа в здание со стороны площади Островского. Там полностью разберут гранитную лестницу и установят бетонное основание. В мастерских отреставрируют деревянное дверное заполнение, работы по дверным коробкам выполнят по месту.
Работы проводятся по программе КГИОП. Также по программе комитета проводят обследование и разработку проектной документации по реставрации лицевых и дворовых фасадов многоквартирного дома-памятника регионального значения «Собственный дом архитектора Басина», выходящего на площадь Островского и переулок Крылова. Местные жители жаловались в Смольный, что с дома обваливалась штукатурка и лепнина.
Этот дом в неорусском стиле построен в 1878 году по проекту его владельца, академика архитектуры Николая Басина, при участии архитектора Николая Никонова.
Комментарии (0)