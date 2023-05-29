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Реставрации

Здания Дирекции императорских театров и бывшего Министерства народного просвещения отреставрируют в 2023 году

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Это последние не отреставрированные участки федерального памятника «Ансамбль улицы Зодчего Росси». Кроме того, по программе КГИОП готовят проект восстановления дома Басина на площади Островского.

Пресс-служба КГИОП
Пресс-служба КГИОП

Реставрировать будут участки фасадов памятников федерального значения «Министерство народного просвещения» (ул. Зодчего Росси, 1-3, лит. А, ныне – Жилищный комитет) и «Дирекция императорских театров» (ул. Зодчего Росси, 2, лит. А, ныне – Музей театрального и музыкального искусства и Театральная библиотека). Это последние участки зданий ансамбля улицы Зодчего Росси, которые еще не восстановили.

«Выполняется расчистка поверхности фасадов от старой краски, производится отбивка бухтящей штукатурки и поздних цементных домастиковок. В ближайшие недели этап расчисток предполагается завершить, после чего начнется реставрация кирпичной кладки. Также будут отреставрированы оконные заполнения, произведено обследование карнизного свеса», — рассказал ведущий инженер отдела технического надзора и приемки работ СПб ГКУ «Дирекция заказчика по ремонтно-реставрационным работам на памятниках истории и культуры» Виктор Вашкевич.

Он также добавил, что в планах восстановить из чугуна сильно поврежденные и утраченные балясины балюстрады в нижней части колонн фасада.

Пресс-служба КГИОП
Пресс-служба КГИОП

На здании Министерства народного просвещения в начале июня планируют приступить к работам по реставрации основного входа в здание со стороны площади Островского. Там полностью разберут гранитную лестницу и установят бетонное основание. В мастерских отреставрируют деревянное дверное заполнение, работы по дверным коробкам выполнят по месту.

Работы проводятся по программе КГИОП. Также по программе комитета проводят обследование и разработку проектной документации по реставрации лицевых и дворовых фасадов многоквартирного дома-памятника регионального значения «Собственный дом архитектора Басина», выходящего на площадь Островского и переулок Крылова. Местные жители жаловались в Смольный, что с дома обваливалась штукатурка и лепнина.

Этот дом в неорусском стиле построен в 1878 году по проекту его владельца, академика архитектуры Николая Басина, при участии архитектора Николая Никонова.

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