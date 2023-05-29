Здания Дирекции императорских театров и бывшего Министерства народного просвещения отреставрируют в 2023 году

Реставрировать будут участки фасадов памятников федерального значения «Министерство народного просвещения» (ул. Зодчего Росси, 1-3, лит. А, ныне – Жилищный комитет) и «Дирекция императорских театров» (ул. Зодчего Росси, 2, лит. А, ныне – Музей театрального и музыкального искусства и Театральная библиотека). Это последние участки зданий ансамбля улицы Зодчего Росси, которые еще не восстановили.

«Выполняется расчистка поверхности фасадов от старой краски, производится отбивка бухтящей штукатурки и поздних цементных домастиковок. В ближайшие недели этап расчисток предполагается завершить, после чего начнется реставрация кирпичной кладки. Также будут отреставрированы оконные заполнения, произведено обследование карнизного свеса», — рассказал ведущий инженер отдела технического надзора и приемки работ СПб ГКУ «Дирекция заказчика по ремонтно-реставрационным работам на памятниках истории и культуры» Виктор Вашкевич.

Он также добавил, что в планах восстановить из чугуна сильно поврежденные и утраченные балясины балюстрады в нижней части колонн фасада.