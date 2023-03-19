Петербург увеличит расходы на капитальный ремонт

Также чиновники намерены скорректировать краткосрочный план ремонта. В него планируют включить более 2,5 тыс. видов работ. Это рекордный объем, отметили в Смольном. «Чтобы справиться с таким объёмом, начали на 3 месяца раньше, чем в прошлом году. Сегодня передано в работу более 700 объектов, на 10 уже завершили капремонт», — рассказал Беглов.

В Петербурге отреставрируют фасады более 40 жилых домов-памятников. На 33 зданиях работы уже ведутся, а на еще 11 объектах только начнутся в этом году.

Перила с трезубцами на Биржевом мосту отреставрировали и вернули на историческое место. На восстановление ограждения в мастерские перевезли 428 метров чугунных перил.