В Петербурге отреставрируют фасады более 40 жилых домов-памятников

Реставрацию проводят по программе КГИОП. В нее входят сложные многоквартирные дома, с большим количеством декора и имеющие статус объектов культурного наследия. Цель программы – восстановить исторический облик фасадов этих зданий.

«Петербург — единственный мегаполис страны, где находится такое количество домов-памятников. У нас их 1850 – в 6 раз больше, чем в Москве. Причем все они и по сей день — жилые здания. При реставрации наши мастера возвращают подлинный исторический облик домов, воссоздают утраченные башни и шпили, лепнину, другие архитектурные элементы», — отметил губернатор Александр Беглов.

Уже заключили госконтракты на разработку проектной документации на реставрацию дома Пеля (Литейный пр., 46), дома Кудрявцева (15-я линия В.О., 70), дома Яковлева и Васильева (15-я линия В.О., 34).

Первые 35 многоквартирных домов-памятников по программе КГИОП начали реставрировать еще в 2022 году. В декабре того же года с опережением сроков сняли строительные леса с фасадов дома Николаи на Колокольной улице, 13 и дома Ерошенко в Басковом переулке, 5.