Перила с трезубцами на Биржевом мосту отреставрировали и вернули на историческое место

Специалисты завершили монтаж восстановленных ограждений Биржевого моста. Перила высотой 1,1 м реставрировали в мастерских АО «ПО Возрождение» — подрядчика капитального ремонта переправы.

Для восстановления ограждений в мастерские перевезли 428 метров чугунных перил. Специалисты обнаружили, что некоторые элементы были утрачены, а некоторые подверглись коррозии. Металл за 60 лет эксплуатации в агрессивных климатических условиях Петербурга истончился и требовал обновления, рассказали в пресс-службе Смольного.

За время реставрации специалисты отчистили перила, покрыли их несколькими слоями грунтовки, покрасили современными материалами, которые помогут защитить чугун от воздействия среды, особенно от влаги.

Помимо реставрации ограждения восстанавливали также и утраченные декоративные элементы. Интересная особенность перил Биржевого моста — их конструкция: они не цельные, а сборные. Каждая секция похожа на конструктор и состоит из нескольких десятков элементов, не говоря уже про сотни деталей для крепления.

Утраченные элементы перил изготавливали в компании «Металлист» из Свердловской области. Всего заново создать пришлось 25 наименований (574 единицы) изделий общим весом более 68 тонн.