Петербургский суд одобрил почти полный снос дома Басевича

«Эксперты СК полностью изучили конструкции здания, и их выводы могли бы поставить точку в вопросе, является ли здание необратимо аварийным или все же ремонтопригодным», — пишут активисты в телеграм-канале «SOS Снос СПб».

Как отмечают градозащитники, городской суд Петербурга оставил без изменения решение Куйбышевского районного суда по делу Дома Басевича. По нему здание признано аварийным и его можно сносить, сохранив лишь половину фасадной стены.

А в прошлом году в деле, которое слушали в Куйбышевском районном суде, было прикреплена еще одна экспертиза. По ней разобрать нужно лишь стены шестого и седьмого этажей всех корпусов с перекрытиями. А большинство флигелей можно сохранить. На недавнем заседании эксперт еще раз подтвердил, что здание подлежит ремонту, однако суд не прислушался к этим выводам и вынес решение в пользу застройщика Setl Group.

Напомним, проект по реконструкции бывшего доходного дома Басевича одобрила Главгосэкспертиза в конце 2021 года. В последние годы здание 1912 года постройки неоднократно горело и сейчас находится в аварийном состоянии.

Доходный дом Ивана Басевича на Большой Пушкарской улице, 7 был возведен в 1912 году по проекту архитектора Алексея Зазерского в стиле модерн. Зазерский использовал в строительстве новейшие и наиболее экономичные методы — так, кирпичная кладка велась с замкнутыми воздушными пустотами в стенах, что уменьшало вес здания. Кроме того, строение выделялось пластикой фасадов, ритмикой проемов и фактурной штукатуркой. В 2013 году в доме случился пожар — огонь распространился по трем этажам в левой части здания. Возгорания здесь не редкость. Последний раз здание горело 14 ноября. Крупный пожар тушили 38 специалистов.

Напомним, о том, что дом Басевича на Большой Пушкарской улице, 7 планируют снести для постройки нового здания с воссозданием исторического фасада, стало известно в конце января 2020 года. Проект был разработан бюро ООО «Проектная культура» для нужд Академии танца Бориса Эйфмана — в здании разместятся «апартаменты для артистов театра». Активисты движения «Живой город» и члены петербургского отделения ВООПИиК взяли в живое кольцо исторический дом. В акции участвовали несколько десятков человек. На ней петербуржцы собирали подписи за сохранение здания. Спустя несколько дней решение снести и воссоздать дом Басевича на Большой Пушкарской отложили.