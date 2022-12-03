Старейшая библиотека Петербурга открылась после реставрации

В пресс-службе Смольного рассказали, что также там появился интерактивный книжный лифт и автоматизированные рабочие места. Создана безбарьерная среда для посетителей с ограниченными возможностями. «Сегодня это не просто библиотека, где можно взять книги и почитать, это пространство, где могут общаться разные поколения. Проведена прекрасная реконструкция. Появились новые возможности, в том числе ресурс для связи с архивами. Важно, что городская программа модернизации библиотек работает. Библиотеки начинают интегрироваться в структуру городского хозяйства», — сказал губернатор Беглов.

В этом году «Измайловской» библиотеке исполняется 95 лет. Она открылась в 1927 году. Библиотека работала во время блокады. Сотрудники приносили книги в госпитали, школы, подразделения местной противовоздушной обороны.

Недавно стало известно, что Анненкирхе отреставрирует главный архитектор Москвы. Но при этом Сергей Кузнецов отметил отметил, что работы могут быть только очень бережные, не планируется проводить консервативную реставрацию.

Знаменитую беседку из «Брата» тоже ждет небольшой ремонт. Ее разобрали и отправили на реставрацию.