Анненкирхе отреставрирует главный архитектор Мосвкы

«Сейчас у меня есть очень интересное предложение — работа с Анненкирхе, она очень камерная. Это петербургский локальный проект, мне очень интересно сделать. Не сказать, что мы пока далеко зашли, только первые шаги», — отметил он.

Как пишет «Деловой Петербург» со слов архитектора, лютеранская община предложила Кузнецову поучаствовать в развитии Анненкирхе (осенью прошлого года в церкви прошла выставка акварелей Сергея Кузнецова).

«Они сказали, что у них есть мечта сделать реконструкцию этого пространства. Понятно, что это памятник, там может быть реконструкция, только тонкая, бережная. Я помог им найти инвесторов и, как автор, делаю. Это здание — лютеранская церковь, где проходят культурные мероприятия для прихожан и гостей, это останется как есть. Мы с уважением относимся к тому условию, которое связано с пожаром, мы точно не хотим делать консервативную реставрацию, восстанавливать. Это невозможно по деньгам и никому не нужно. Мы хотим сделать очень интеллигентную, красивую работу», — добавил Кузнецов.

Сроки работ пока не озвучиваются, они будут зависеть от согласований. В Анненкирхе подтвердили, что собираются начать работу с московским архитектором. Подробности проекта пообещали раскрыть позже.